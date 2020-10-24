Prof. Dr. Ahmet Akçay,
Koronovirüsden korunmak için takılan maskelere karşı alerji gelişmesi nedeniyle bazılarımızın sorunları oluyor. Bu sorunlar hayatımızı etkileyebiliyor.
ifadelerine yer verdi.
MASKE ALERJİSİ NEDİR?
Prof. Dr. Ahmet Akçay,
Maske alerjisi maskeye karşı cildimizde kurdeşen, egzama ve nefes problemleri gibi anormal bulguların ortaya çıkmasına denilir.Geleneksel cerrahi yüz maskeleri, N95 maskeleri ve yeniden kullanılabilir kumaş maskeleri içeren yüz maskeleri, alerjiniz olabilecek kimyasallar içerebilir. Yüz maskelerine karşı alerjik cilt reaksiyonları, maskelerin yapıldığı bir dizi kimyasal bileşene karşı gelişmektedir.
şeklinde konuştu.
YÜZ MASKELERİNDEKİ KİMYASALLAR
Prof. Dr. Ahmet Akçay,
Alerjik reaksiyonlara neden olan yüz maskelerindeki kimyasallar şunlardır: Formaldehit,Etilen üre melamin formaldehit,Kuaterniyum-15.Yüz maskesine karşı gelişen çoğu reaksiyon deri döküntüsü şeklindedir. En önemli iki belirti alerjik kontakt dermatit ve kurdeşen şeklinde deri belirtileridir.Alerjik kontakt dermatit, maskenin cilde temas ettiği yerde kızarıklık, pul, kaşıntı ve hatta kabarcıklar şeklinde kendini gösterir. Elastik kulak ipine bağlı alerjik kontakt dermatit görülebilmektedir.Maskeye bağlı ürtiker reaksiyonuna bağlı olarak solunum sistemi de etkilenerek temasa bağlı kurdeşen (kontakt ürtiker) de görülmüştür. Kurdeşen, pul olmayan ve birkaç saat içinde ortaya çıkabilen çok kaşıntılı kırmızı yumrulardır. Böcek ısırığına benzerler. Alerjik mekanizma mevsimsel alerjilere benzer olduğu için solunum semptomları görülebilir. En kötü durum senaryosunda, kurdeşen anafilaksi ile ilişkilidir, bu nedenle solunum semptomları önemliyse, hızlı bir şekilde bir doktora görünmek gerekir.
ifadelerine yer verdi.
YÜZ MASKELERİNE ALERJİNİZ OLABİLİR Mİ?
Prof. Dr. Ahmet Akçay,
Yıkanan kumaş maskeler, kumaşta kalan deterjan ve yumuşatıcı artıklarına alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bunun nedeni genellikle çamaşır bakım ürünlerindeki koku ve çamaşırın yıkamadan sonra yetersiz durulanması nedeniyle kalan deterjan kalıntısıdır. Özellikle astım ve alerjik nezlesi olanların akciğer ve burunları kokuya çok hassastır. Bu nedenle de kokuya bağlı burun tıkanması ve akciğerde nefes sıkışmasına neden olabilir.Boyalar ve kumaşlarda bulunan kimyasallara bağlı olarak da alerji olabilir.Dezenfektan kimyasallarla temizlenen maskeler, dezenfektanlara alerjik reaksiyonlara veya kimyasal kalıntılardan tahrişe neden olabilir.Tamamen önleyemezsiniz. Kumaş maske kullanmak çözüm olabilir ancak o da alerjik reaksiyona sebep olabilir. Özellikle alerjiye neden olan kimyasalları içermemesi çok önemlidir.
ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Ahmet Akçay,
Özetleyecek Olursak; Maske alerjisi kendini alerjik kontakt dermatit ve kurdeşen şeklinde göstermektedir. Özellikle maske içindeki kimyasallar, deterjan kalıntıları, boyalar maske alerjisine neden olabilmektedir. Kumaş maskelerinin kokulu deterjanla yıkanması da özellikle alerjik nezle ve astımı olanlarda burun tıkanmasına ve nefes sıkışmasına neden olabilmektedir. Maske alerjisinden korunmak için maske alerjisine neden olabilen kimyasalları içermeyen, boya içermeyen, lateks içermeyen maskelerin seçilmesi önemlidir. Pamuklu maskelerin kokusuz hipoalerjenik deterjanla yıkanması ve bol durulanması faydalı olacaktır.
şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.