24 Eki 2020 - 11:35- Sağlık

Maske Alerjisi!

Koronavirüs nedeniyle hepimiz maske takıyoruz. Maske takmamızdan dolayı da bazılarımız maskeden dolayı sorunlar yaşıyoruz. Bunlardan en önemli sorunlardan birisi de maske alerjisi. Maske alerjisi nedir? Maske alerjisi belirtileri nelerdir? Maske alerjisi gelişmesini nasıl önleyebiliriz?