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23 Eki 2020 - 15:22- Spor G: 23 Eki 2020 - 15:28

Kaplanın Rakibi Belli Oldu

Yeni Malatyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu.

Ömer Ali Delibaş
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 3. Tur Eleme Turu’nda sarı kırmızılılar TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor ile eşleşti. Kupada 3. Tur maçları 3-4-5 Kasım tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak.

# yeni malatyaspor, türkiye kupası, Artvin Hopaspor, tff

23 Eki 2020 - 15:22 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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