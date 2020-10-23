3. Tur Eleme Turu’nda sarı kırmızılılar TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor ile eşleşti. Kupada 3. Tur maçları 3-4-5 Kasım tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak.
23 Eki 2020 - 15:22- Spor Güncelleme: 23 Eki 2020 - 15:28
Kaplanın Rakibi Belli Oldu
Yeni Malatyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu.
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23 Eki 2020 - 15:22 Malatya- Spor Yazdır
Muhabir Ömer Ali Delibaş
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.