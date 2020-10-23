Busabah Malatya Busabah Malatya
23 Eki 2020 - 15:10- Gündem G: 23 Eki 2020 - 15:19

Uzatılmasını Talep Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplantısına başkanlık yaptı. Başkan Sadıkoğlu, Kısa çalışma ödeneği uygulamasının Haziran 2021’e uzatılmasını talep ettiklerini belirtti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Video konferans sitemi üzerinden yapılan toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu,

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi devam ediyor. Süreç çok dinamik, her gün yeni problemler karşımıza çıkıyor. Bizler de TOBB olarak tüm Bakanlıklara tek tek sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde anlatıyoruz. Bu ay gündemimizde çevre konuları vardı. Özellikle Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) konusunda sektörler özelinde toplantılarımıza devam ettik. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile neredeyse her hafta görüşüyoruz. Çoğu konuyu çözüme kavuşturduk. Birkaç konumuz kaldı. İnşallah onları da en kısa zamanda çözeceğiz. Geçen hafta da TOBB olarak Çevre Ajansının Kurulması Kanun teklifi ile ilgili olarak Çevre Komisyonuna katıldık. Taslak Kanun Teklifine dair görüşlerimizi Komisyona ilettik. Meclisimizin de hassasiyetle üzerinde durduğu ÇED ile ilgili maddelerde de olumlu sonuçlar aldık. Yine TOBB olarak Meclislerimizden gelen talepleri göz önünde bulundurarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili çalışma grubu kurduk. Sektör Meclisleri içerisinde en aktif Meclislerden biri olan Meclisimizin çalışma grubuna da çok değerli katkılar sağlayacağımdan en ufak bir şüphem yok.

dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TALEBİ

Başkan Sadıkoğlu,

Takip ettiğimiz birçok konu var. Bunları da sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Vergi- SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmesini takip ediyoruz ki Meclis gündemine de bu hafta geleceğini öngörüyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının Haziran 2021’e uzatılmasını takip ediyoruz, bu talebimiz de Meclis komisyonunda görüşülüyor. Firmalarımız üzerindeki YEKDEM başta olmak üzere enerji maliyetlerini azaltacak tedbirleri takip ediyoruz.

ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

# malatya ticaret ve sanayi odası, malatya, oğuzhan ata sadıkoğlu, tobb, Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, ÇED, YEKDEM, covid-19, vergi, sgk

23 Eki 2020 - 15:10 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Muhtarların Sorunlarını Dinlediler mask
Muhtarların Sorunlarını Dinlediler
MASKİ Kış Önlemlerini Alıyor mask
MASKİ Kış Önlemlerini Alıyor
Malatya’da Odun Çanları Çalıyor mask
Malatya’da Odun Çanları Çalıyor
Alt Yapı Tamam, Asfalta Devam… mask
Alt Yapı Tamam, Asfalta Devam…
 “Gürkan Sözünü Tutsun” mask
 “Gürkan Sözünü Tutsun”
Pandemi Soba Satışlarını Artırdı mask
Pandemi Soba Satışlarını Artırdı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Komşunun Puanı Silindi mask
Komşunun Puanı Silindi
Malatya’da Odun Çanları Çalıyor mask
Malatya’da Odun Çanları Çalıyor
Yeniden Ziyaretçilerini Ağrılayacak mask
Yeniden Ziyaretçilerini Ağrılayacak
Film Gibi Dolandırıcılık! mask
Film Gibi Dolandırıcılık!
MHP'den Tepki mask
MHP'den Tepki
Akbaş Neden Kadro Dışı? mask
Akbaş Neden Kadro Dışı?

GALERİ

Esnaf Dertli! mask
Esnaf Dertli!
Yatırım Programında 542 Proje mask
Yatırım Programında 542 Proje
112 Acil Çağrı Merkezi’ne Gelen Çağrıların Yüzde 85’i Asılsız mask
112 Acil Çağrı Merkezi’ne Gelen Çağrıların Yüzde 85’i Asılsız
“Suriyeliye Bakan Devlet, 100 Bin Esnafa Bakamıyor” mask
“Suriyeliye Bakan Devlet, 100 Bin Esnafa Bakamıyor”
“Bizim Çocuklarımız Çocuk İşçileri Değil” mask
“Bizim Çocuklarımız Çocuk İşçileri Değil”
Ölü Bulundu! mask
Ölü Bulundu!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL