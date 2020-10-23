Uzatılmasını Talep Etti

Video konferans sitemi üzerinden yapılan toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu,
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi devam ediyor. Süreç çok dinamik, her gün yeni problemler karşımıza çıkıyor. Bizler de TOBB olarak tüm Bakanlıklara tek tek sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde anlatıyoruz. Bu ay gündemimizde çevre konuları vardı. Özellikle Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) konusunda sektörler özelinde toplantılarımıza devam ettik. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile neredeyse her hafta görüşüyoruz. Çoğu konuyu çözüme kavuşturduk. Birkaç konumuz kaldı. İnşallah onları da en kısa zamanda çözeceğiz. Geçen hafta da TOBB olarak Çevre Ajansının Kurulması Kanun teklifi ile ilgili olarak Çevre Komisyonuna katıldık. Taslak Kanun Teklifine dair görüşlerimizi Komisyona ilettik. Meclisimizin de hassasiyetle üzerinde durduğu ÇED ile ilgili maddelerde de olumlu sonuçlar aldık. Yine TOBB olarak Meclislerimizden gelen talepleri göz önünde bulundurarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili çalışma grubu kurduk. Sektör Meclisleri içerisinde en aktif Meclislerden biri olan Meclisimizin çalışma grubuna da çok değerli katkılar sağlayacağımdan en ufak bir şüphem yok.
dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TALEBİ
Başkan Sadıkoğlu,
Takip ettiğimiz birçok konu var. Bunları da sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Vergi- SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmesini takip ediyoruz ki Meclis gündemine de bu hafta geleceğini öngörüyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının Haziran 2021’e uzatılmasını takip ediyoruz, bu talebimiz de Meclis komisyonunda görüşülüyor. Firmalarımız üzerindeki YEKDEM başta olmak üzere enerji maliyetlerini azaltacak tedbirleri takip ediyoruz.
ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.