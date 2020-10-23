23 Eki 2020 - 15:10- Gündem

Uzatılmasını Talep Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplantısına başkanlık yaptı. Başkan Sadıkoğlu, Kısa çalışma ödeneği uygulamasının Haziran 2021’e uzatılmasını talep ettiklerini belirtti.