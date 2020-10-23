İmar Sorunu

Battalgazi’nin kanayan yarası olarak göze çarpan imar çalışması ile ilgili olarak, 2019 yılından bu yana çalışan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder 22 tane olan okul alanı 42’ye, 7 olan sağlık tesisi sayısını da 14’e çıkardı.

‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır’ düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediyesi, gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması için Battalgazi’ye kazandıracağı milyonluk yatırımlarla, ilçedeki gençlere büyük katkılar sunacak. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Selçuklu Mahallesi, Başharık Mahallesi, Hatunsuyu Mahallesi, Hanımın Çiftliği Mahallesi ve Göztepe Mahallesi’ne yapılacak olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Futbol sahası ve Basketbol sahası ile gençlerin sporla iç içe olması sağlanacak. Temmuz ayında protokolleri imzalanan tesislerin yapımına ise 2021 yılı içinde yapılacak olan ihalenin ardından başlanılacak.

DERME DERESİ

Battalgazi Belediyesi olarak ismi Malatya’mız ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deremizde, Islah projesi gerçekleştiriliyor. Toplamda 8 kilometrelik alanı kapsayan bu proje, etaplar halinde yapılacak. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Battalgazi için hayata geçirilen projenin ilk etabında, bin metrelik alan rehabilite edilecek. Çevre yolunun altında kalan bu bölgede Şehit Fevzi mahallesinin dönüşümü ile birlikte; deprem sonrası yoğun bir şekilde etkilen bölgede bir alt merkez oluşturulması hedefleniyor. Devlet Su İşleri ile birlikte yürütülen ve toplam maliyeti 8 milyon TL olan projenin ilk etabının 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

ŞEHİT FEVZİ MAHALLESİ İÇİN FIRSAT

24 Ocak depreminde ağır hasar alan ve geçmiş yıllardan bu yana belediye yatırımlarından her zaman yoksun kalan Şehit Fevzi Mahallesi için harekete geçen Battalgazi Belediyesi, afetlere karşı riskli, ömrünü tamamlamış yapıların yerine, depreme dayanıklı konutların yer aldığı, sosyal donatı alanlarının oluşturulacağı ve şehrin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmasının ardından Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük alan, 28 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Riskli Bölge’ ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Riskli Bölge’ ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm ile en az 424 konut yapılması hedefleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapacağı dönüştürme çalışmaları ile çevre yolu altı diye tabir edilen bölgede depreme dayanıklı evlerinin inşasının yanı sıra Battalgazi Belediyesi’nin yapmayı hedeflediği yatırımlarla Şehit Fevzi Mahallesi daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşacak.

KONGREYE DAVET

25 Ekim Pazar günü AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk yaşayacaklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

25 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’mızda ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için Malatya’mıza gelerek, vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm Malatya halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.

şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)