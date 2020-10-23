Psikiyatri sektörünün büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu iddia eden Psikolog Güllü,

Bu bir sektör, sektör kurulmuş psikiyatristler yetiştirilmiş dolayısıyla hekimseniz hastanız olması gerekir. Hastası olmayan bir hekimlik branşı çok değerli ve prestijli değildir. Biz hekimsek dâhiliyenin hastası var, ortopedinin hastası varsa bizde hekimiz bizimki de hasta anlayışı, hekim olma kaygısı çünkü psikiyatri uzun yıllar boyunca tıp dünyasında kabul görmedi. Bundan dolayı bir kompleks gelişti.

dedi.

Kısaca kendinden bahseden Güllü,

Ben psikolog İzzet Güllü 23 yıldan beri Malatya Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Devlet memuruyum. Mesleğimin dışında profesyonel olmamak kaydıyla kitaplar yazıyorum. 6 kitabım var, birçok platformda yayınladığım bin 500’e yakın makalem var. Yıllardan beri alanımla alakalı teknik ve sistematik bozuklukları anlamaya ve bunlara çözüm üretmeye çalışıyorum. Bunun mücadelesini veriyorum.

şeklinde konuştu.

“YALAN ÜZERİNE TEDAVİLER DÜZENLENİYOR”

Bozuklukla hastalık arasında farklılıklar olduğunu ancak psikiyatristlerin bunu durumu su istimal ettiğini savunan Psikolog İzzet Güllü,

Sizlerde duyuyorsunuzdur, depresyon hastalığı patladı, panik atak hastalığı, takıntı hastalığı gibi ama aslında bunlar bir hastalık değil bu sorunlar hastalık değil farklı türde sorun ve dolayısıyla hastalık olamayan sorunlara hastalık demek gibi büyük bir trajedi büyük bir alanda korkunç sömürü ve suiistimal var. Hastalık olmayan bir soruna hastalık denebilir mi? Denilirse ne olur? Bu masum bir kavram farklılığı mı? Yani buna hastalık desek ne olur demesek ne olur meselesi mi hayır değil. Bütün kitaplarda bunlar bozukluk diye geçiyor, mesleki kitaplara bakılabilir. Duygu durum bozukluğu denir panik bozukluk denir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu denir obsesif kompulsif bozukluk bunların hepsi bozukluk diye geçer. Fakat pratikte bunlar hastalık diye anlatılıyor. Ve bu yalan üzerine tedaviler düzenleniyor.

sözlerini kaydetti.

“TEDAVİ ALAKASIZ İSE ETKİSİZ KALAMAYA MAHKÛMDUR”

Psikiyatri sektörü psikiyatrisiler ve psikologlar bir yalan üzerine tıbbı tedavi düzenliyor” söylemlerine yer veren Güllü, “Yani ortada tıbbı bir hastalık olmadığı halde bunlara tıbbı bir hastalık muamelesi yapılıyor ve bunun üzerine ilaçlı tedaviler hatta beyne elektro şok vermeye kadar giden tedaviler düzenleniyor. Bu sorunlar hastalık olarak çarpıtıldığı için tedavilerin ilaca indirgenmesinde sorun görünmüyor. Çünkü hastalık olarak görüyor, hastaysa ilaç vermek yeterli oysa bu sorunlar hastalık olarak görülmeseydi daha uygun tedaviler devreye girecekti. Mesela eğitimsel tedaviler şöyle söyleyeyim tanımlama tedaviyi belirler siz bir sorunu hastalık olarak tanımladığınız zaman tıbbı tedavi kaçınılmaz hale geliyor. Ama siz hastalık olmayan bir soruna bir hastalık dediğiniz zaman alakasız tedavileri devreye koymuş oluyorsunuz. Dolaysıyla da etkisiz bir tedaviyi uygulamış oluyorsunuz. Çünkü bir tedavi alakasız ise etkisiz kalamaya mahkûmdur.

diye konuştu.

HER SORUN HASTALIK DEĞİL

Psikolog İzzet Güllü:

Şöyle de diyebilirsiniz, hocam bozukluk nedir, hastalık nedir bu sorunlar kitaplarda bozukluk diye geçerken hastalık demenin bir mahsuru var mı, sonuçta bir şey mi bozuldu da bozukluk, bozukluk hastalık demek değil mi. Buradaki bozukluk hastalık demeyi haklı çıkaracak bir bozukluk değil. Kültürümüz bozuldu diyoruz mesela bu kültürümüz hasta oldu demek değil. Toplumun ahlaki değer yargıları bozuldu diyoruz, bu demek değildir ki ahlak hasta oldu. Bozukluk farklı bir sorun türünün adıdır. Eğitimsel sorun, iletişimsel sorun, manevi sorun, sosyal sorun, siyasal sorun, ekonomik sorun gibi dikkat edin birçok sorun türü var; sorun eşittir, tektip bir şey değil psikolojik sorunlarda tıpkı bunlar gibi bir sorun türü evet sorun değil demiyorum ama hastalık demek değildir.

dedi.

“YALANLARI ORTAYA ÇIKACAK”

Güllü söylemlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu bir sektör, sektör kurulmuş psikiyatristler yetiştirilmiş dolayısıyla hekimseniz hastanız olması gerekir. Hastası olmayan bir hekimlik branşı çok değerli ve prestijli değildir. Biz hekimsek dâhiliyenin hastası var, ortopedinin hastası varsa bizde hekimiz bizimki de hasta anlayışı, hekim olma kaygısı çünkü psikiyatri uzun yıllar boyunca tıp dünyasında kabul görmedi. Bundan dolayı bir kompleks gelişti. Bizde tıbbız tıp fakültesinde okuyoruz, bizde hekimiz bizi de kabul edin arayışıyla bu yapıldı. İkincisi ilaç verebilmek için ilaç sektörünün baskısı ve yönlendirmesiyle çünkü bu sorunlar hastalık değil dediğiniz zaman ilaç veremezsiniz, verseniz bile bunu Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaz. Dikkat edin ilaç verilmesi için bir teşhisin olması gerekir. Tamam, ilaç yazdın ama bu hastanın teşhisi ne! yani siz bir hastaya teşhis koymadan ilaç yazamazsınız. En azından şimdiye kadar ki gibi yaygın yazamazsınız. Evet şunu diyebilirsiniz, tama hasta değilsiniz ama rahatlayın diye verdim ama ne kadar kişiye bunu diyebilirsiniz. Üçüncüsü de insanlara hasta dediğiniz zaman daha çok kaygılanır ve korkar. Yani hastalık kavramının insanları hastaneye ve kliniklere çekme özelliği vardır. Ben size desem ki bir sorununuz var ama bu hastalık değil desem, ‘oh be’ der rahatlarsınız ve yardım alma ihtiyacı duymazsınız. Fakat hastalık dediğim zaman ilerler mi, ölüme kadar götürür mü, sakat kalır mıyım, hastaysam ilaç kullanmadan iyileşmem gibi kaygılar devreye giriyor, bu da insanların kliniklere yönelimini arttırıyor. Bunları bildikleri için hastalık yalanında ısrar ediyorlar. Mesela bana hiçbir tanesi cevap veremiyor. Evet, bu sorunlar hastalık veya değil diyemiyorlar. Hastalık dese ifşa olacak hastalık değil dese bugüne kadar ki yalanları ortaya çıkacak. Bu sebepten görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü sistemi bu yalan üzerine kurmuşlar. Bu sorunlar hastalık değil dedikleri zaman birçok insan psikiyatristlere gitmekten vazgeçecek. Artık millet bozukluk nedir, hastalık nedir onu unuttu.

“İŞİN ÖZETİ BÜYÜK BİR YALAN VAR”

Son olarak İzzet Güllü şu ifadelere yer verdi:

Ben dahi 10 yıl sonra fark ettim bu yalanı bende ilk başlarda hastalık diyordum. Sonra düşündüm dedim ki Allah Allah bu kitaplarda bozukluk diye geçiyor, neden bir tanesinde hastalık diye yazmıyor, bozuklukla hastalık başka bir şeydi. Bir yerde zamanın birinde kafama girmişti bu bilgi. İşin özeti büyük bir yalan var.