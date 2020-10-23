Yeşilyurt’ta Kupanın Üzüntüsü Hakim

Yeşilyurt Belediyespor’da kupada 68 Aksaray Belediyespor yenilmenin üzüntüsü hakim. Karşılaşmanın ikinci yarısını baştan sona kadar önde götüren turuncu yeşilliler uzatma bölümünde geriye düşmesine rağmen skora dengeyi getirse de penaltı golüne engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. TFF 3. Lig’de geçen hafta aynı şekilde uzatmalarda bulduğu golle Kemerspor’u 3-2 mağlup eden Yeşilyurt Belediyesi bu kez kupaya son dakika golüyle veda etti. Türkiye Kupası 2. Turu’nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2, Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda), 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1, Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda), Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor: 1-1 (4-5 Penaltılarda), Ofspor-Yomraspor: 0-1, Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1, Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0,Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0, Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1 , 68 Aksaray Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-2, Tekirdağspor-Silivrispor: 2-1, Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.