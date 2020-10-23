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23 Eki 2020 - 11:23- Spor G: 23 Eki 2020 - 11:39

“Seyirci Sayısı Artırılsın”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, statlarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na gerekli başvuruyu yaptıklarını açıkladı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise konuyla ilgili olarak, “En kısa sürede yüzde 30 seyircinin hayata geçmesini istiyoruz” dedi.
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş, statlara yüzde 50 oranında seyirci alımı ve yeni çıkacak olan spor yasası konularını görüşmek üzere Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun sözleşmedeki tüm hükümlülükleri yerine getirmesini talep ettiklerini ifade ederek,

Yayıncı kuruluş ile olan ilişkilerimiz ve onunla ilgili almış olduğumuz kararları bildirmek istiyoruz. Bu sene 4. yılı olan yayıncı kuruluş ile ilgili sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üstüne düşen tüm vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece bu yıl ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon TL ödedi. Biz de kulüplerin hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış durumdayız. Bugün aldığımız karar şu; sözleşmemiz devam etmektedir. Yayıncı kuruluşun  TFF ile yapmış olduğu sözleşmeye harfiyen bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi de yayıncı kuruluşa göndermiş bulunmaktayız. Şimdi beklediğimiz yayıncı kuruluşun sözleşmedeki bütün maddelere uyması.

şeklinde konuştu.

“KİMSENİN KORKMASINA GEREK YOK”

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise kulüplerin maç günü gelirlerini sağlayabilmeleri açısından yüzde 30 kapasite ile seyirci alınması gerektiğine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

Spor bakanımızın da desteği ile federasyon başkanımızın gayretleriyle geçen hafta localara yüzde 50 seyirci alındı. Bu güzel bir başlangıç iyi de bir testti. Görüldüğü gibi kimsenin korkmaması gerektiğini de yaşadık. Testi 10 maçta başarıyla atlattık. Bizim beklentimiz UEFA’nın da önerdiği gibi ikinci aşamaya geçilmesi kulüpler için çok önemli. İlk önce sağlık bunu biliyoruz ama dün ve bugün oynana maçlara bakarsak Şampiyonlar Ligi’ndeki bunların hemen hemen seyircili olduğunu görüyoruz. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da onlarda bile belirli sayıda seyirci. Bizim de beklentimiz en kısa sürede hayata geçmesi. Kulüpler de maç günü gelirlerini en azından belirli ölçüde sağlayabilsinler ekonomik gelir elde etsinler.

(İHA)

# mehmet sepil, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, türkiye futbol federasyonu, nihat Özdemir, tff

23 Eki 2020 - 11:23 - Spor

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