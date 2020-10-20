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20 Eki 2020 - 10:56- Spor G: 20 Eki 2020 - 11:03

Kaçan 2 Puanın Ardından

Süper Lig’in 5.haftasında 2 puanı Konya’da bırakan Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen izin bugün sona eriyor. Ligde pazar günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek sarı kırmızılılarda hazırlıklar bugünden itibaren başlayacak. Teknik heyet ve futbolcular akşam saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verecek.

Ömer Ali Delibaş
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Konya maçının ardından izin verilen Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular bugün Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanacak. Süper Lig’in 5.haftasında Konyaspor ile oynadığı maçta sergilediği futbolla galibiyete yakın taraf olan kaplanlar müsabakanın son anlarında kalesinde gördüğü tehlikeli pozisyonda gole engel olamamış ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar ligin 6.haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 13:30’da Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni misafir edecek.

Kaçan galibiyetin üzüntüsünün hakim olduğu takımda karantina altında bulunan ve sakatlıkları devam eden futbolcuların fazla oluşu da moralleri bozuyor. Konyaspor maçı öncesi ısınırken sağ uyluk arka adalesinde zorlanma meydana gelerek sakatlanan kaptan Adem Büyük’ün kesin durumunun henüz netlik kazanmadığı tetkiklerinin sürdüğü ifade edildi. Kulüp doktoru Hakan Ayaz tarafından yapılan açıklamada

Oyuncularımız Youssouf ve Lukoki ülkelerinin milli takımında sakatlanmıştı. Youssouf'un sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilmiştir. Lukoki'nin ise sağ kasığında adale zorlanması tespit edilmiştir. Youssouf ve Lukoki'nin tedavileri devam ediyor. En kısa sürede takıma dahil etmeye çalışacağız.

ifadelerine yer verildi.

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20 Eki 2020 - 10:56 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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