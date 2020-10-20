Komşunun Puanı Silindi

Kulüp değerlendirme sürecinin ilk aşamasında UEFA Lisansı alan Yeni Malatyaspor’un ardından yapılan son değerlendirmeyle birlikte 13 kulüp daha UEFA Lisansı almaya hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. Tamamlanan 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci sonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i de UEFA Lisansı'nı hak etti.

UEFA LİSANSI ALAN KULÜPLER: Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor, Başakşehir, Trabzonspor, ALG Spor. ULUSAL LİSANS ALAN KULÜPLER: Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kayserispor, Karagümrük, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Adana Demirspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Giresunspor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, Kastamonuspor, Niğde Anadolu, İnegölspor, 1922 Konyaspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Manisa FK., Pendikspor, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe, Sarıyer, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Vanspor, ve Zonguldak Kömürspor. Ayrıca TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF 1. Lig'den 2, TFF 2. Lig'den ise 4 kulübe üçer puan silme cezası verdi. Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig temsilcileri Ankaraspor ve Eskişehirspor ile TFF 2. Lig'den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin üçer puanını indirdi.