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19 Eki 2020 - 16:52- Siyaset G: 19 Eki 2020 - 16:58

Tartışma Sonrası Asfalt Açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar arasında yaşanan asfalt çalışmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesinden de asfalt açıklaması geldi.
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 Yapılan açıklamaya göre Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 ayda 13 ilçede toplam 2 bin 353 Km yol bakım, onarım ve asfalt çalışması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ilçelere göre yapılan yol çalışmaları şu şekilde oluştu: Akçadağ 369 Km, Arapgir 56 Km, Arguvan 213 Km, Battalgazi 191 Km, Darende 149 Km, Doğanşehir 262 Km, Doğanyol 51 Km, Hekimhan 231, Kale 38 Km, Kuluncak 109 Km, Pütürge 130 Km, Yazıhan 282 Km, Yeşilyurt 272 Km.

“21. YÜZYIL MALATYA’SINDA ASFALTSIZ MAHALLE YOLU KALMAYACAK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol bakım ve asfaltlama ekipleri bazı ilçelerde yol çalışmamalarına devam ederken, mevsim koşulları elverdiği müddetçe asfalt serim işlemini ve yol bakım çalışmalarını sürdürecek. Kış şartlarının başlamasıyla sezonu tamamlayacak asfalt ekipleri, çalışmalarını sonraki dönemde bakım ve onarım olarak devam ettirecek. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt serim çalışmalarını yakından takip ettiği ilçelerde yaptığı açıklamada,

21. yüzyıl Malatya’sında asfaltsız mahalle yolu kalmayacak. Hizmeti hangi görüşten olursa olsun bütün ilçelerimize sokak sokak, mahalle mahalle ayrım yapmadan götüreceğiz. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle kırsalda bir sonraki yatırım yılına alınan bazı mahallelerimizi bu yıl kapsamına dâhil ederek vatandaşlarımızı hizmetle buluşturdular. Aynı şekilde birçok ilçemizde kanalizasyon, alt yapı ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz.

ifadelerini kullandı. (Bülten)

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19 Eki 2020 - 16:52 - Siyaset

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