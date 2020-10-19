Pandemi Soba Satışlarını Artırdı

Mart ayından bu yana yaşanan korona virüsle mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda insanlar, bahçeli yerleri tercih etmeye başladı. Doğal gaz kullanımı giderek artsa da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sobalar insanlar tarafından ayrıcalıklı olmayı sürdürüyor.

Soba satışı satan ve 31 yıldır bu işle uğraşan Mehmet Avgören, işlerinin iyi olduğunu ve sezonun açıldığını söyledi. Hızlı şekilde çalıştıklarını anlatan Avgören,

Kriz bizi vurmadı diyelim inşallah. İhtiyaçtan ve korona virüsten dolayı millet bahçeli evlere gidiyor. Bahçeli evlere gidilmesinden dolayı sobaya rağbet var. Kuzine soba daha da ağırlıklı olarak satılıyor. Tabii insanlar bahçede olduğu için sobasında balığını, patatesini yapıyor, evini ısıtıyor. Ayrıca da sobanın verdiği tadı hiçbir şey vermez. Neden? Çünkü doğal olduğu için, her şey eskiye dönük. Güğüm veya çaydanlığı üzerine koyduğumuz zaman buhar yapıyor. Buhar insan vücuduna hem yararlı hem de eskiye yönelik bir nostaljisi var sobanın.

dedi.

Avgören,

Bu seneki artış yurt dışına ihracatımız çoğaldı. Bayağı bir ithalat ihracat var. Bizlerden kaynaklanmıyor, imalatçılardan dolayı. Ancak fiyatlarımızda yükselme var. Geçen sene 300 lira olan soba bu sene 400 lira. O şekilde bir artış oldu.

ifadelerini kullandı. (İHA)