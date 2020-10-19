Gürkan Ve Çınar Tartışması!

“BİRİ SÖYLÜYOR BİRİ İTİRAZ EDİYOR”

BUSABAH gazetesi ve BUSABAHTV olarak Malatya’daki vatandaşlara Ak Partili Belediye Başkanları arasında yaşanan bu tartışmayı sorduk. Bazı vatandaşlar yapılan hizmetlerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını söylerken kimi vatandaş da her iki belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdiler.

“KİMSE YOLU ÖLÇMÜYOR”

Konuya ilişkin vatandaş Vedat Doğanşahin,

Valla ikisi de Ak Partiden CHP veya MHP olsa hadi dersiniz ki ters düşüyorlar. O diyor ki ben 3 bin kilometre yol yaptım, diğeri de diyor ki doğruyu söyle kimse de yolu ölçmüyor, biçmiyor. Biri söylüyor biri de itiraz ediyor. Bu millet seçim zamanı gerçekleri öğrenir. Vatandaşın takdirine bağlı biz ne dersek boş.

ifadelerini kullandı.

“MASKELİ İŞLER YAPMAYA GEREK YOK”

Vatandaş Ahmet Yılmaz,

Şimdi hakikat neyse ortaya çıkması lazım. Her şeyi bilen Allah’tır. Allah görüyor, işitiyor ve her şeye kadirdir. Kimse kimseyi aldatmasın, var olanı millet görür, Allah da görür. Artık öyle maskeli işler yapmaya gerek yok. Bak Allah ne yaptı, hepimize maske taktırdı. Artık her şey hakikatiyle, doğrusuyla, dürüstlüğüyle ortaya konulmalı işler değişiyor herkes ona göre hesabını yapsın. Maskeleri indirelim.

söylemlerine yer verdi.

“HER İKİSİ DE ÇALIŞIYOR”

Her iki belediyenin de çalışmasını beğendiğini dile getiren vatandaş Aziz Demirhan,

Bence Malatya için her ikisi de çalışıyor. Tartışılacak bir durum yok aslında ikisi de hizmet yapmak için uğraşıyorlar. İkisine de teşekkür ederiz. Yani bu hizmetlerinden dolayı memnunuz da tabii ki asfalt bölgesi Yeşilyurt’unsa onların yapması gerekiyor Büyükşehir’inse onların yapması gerekiyor. Asfaltlama bölgesi kime ait bilmiyorum ama herhâlde Mehmet Çınar’ın yapması gerekiyor.

diye konuştu.

“BEN OY VERMEDİM”

Büyükşehir Belediye Başkanının doğruları konuştuğunu iddia eden vatandaş Yusuf Şahin,

Valla Büyükşehir Belediye Başkanı aklı başında bir insan yalan söylemez ne yaptığını biliyor. Ben oy vermedim ama bundan sonra aday olursa oy vereceğim. Bana bir faydası da yoktur.

dedi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanımızı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.

kelimelerine yer veren Hayrettin Başkömür,

En önemlisi ilçelerimizdeki vatandaşa halkımıza da sorabilirsiniz. Akçadağ, Hekimhan, Yazıhan ve en önemlisi Yama Dağı bunların hepsinin yollarını yaptı. Ve başkanımız ulaşamayacağımız yol kalmayacağını hep söylüyor. Kuzey ve Güney çevre yolları ismini duymuştuk ama gözle görülmüyordu, şu anda ise çalışmaları devam ediyor.

şeklinde konuştu.

Vatandaş İhsan Çelik ise şu şekilde konuştu:

Bana göre bu tartışma ve birilerinin hizmetini beğenmemek siyasi bir ranttır.