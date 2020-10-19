Solucan Dışkısından Organik Gübre

Dünyadaki yaygın ismi Vermicompost olarak bilinen ve eski çağlardan bu yana toprak altında yaşamını sağlayan solucan dışkısından elde edilen ve içerisinde her hangi bir ek madde olmayan Solucan Gübresinin ne olduğunu ve hangi alanlarda kullanıldığını bir de 4 yıllık Solucan Gübresi üreticisi Furkan Çelebi’den dinledik:

Konuşmasının başında solucan gübresinin Sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sisteminden geçirilmesiyle elde edilen organik gübre olduğunu ifade eden solucan gübresi üreticisi Furkan Çelebi;

Solucan Gübresinin “Vermikompost sindirilmiş kompostudan meydana gelen toprak katkı maddesidir. Su tutma özelliği olduğu için üründe hasat zamanı verimi arttırır. Gübre içerisinde yüksek oranda humus içermektedir. Kullanılan ürünlerde maliyeti azalttığı gibi güzel bir kâr payı bırakır.

dedi.

Çelebi; başlangıç için hobi olarak bu işin yapılabileceğini ancak solucanların kendi sayılarını gün geçtikçe katladıklarını ifade ederek üretimin ilerisini düşünenlerin depo tarzı bir atölyeye geçmeleri gerektiğini belirterek konuşmasının devamında solucanların yüzde 70 büyük baş hayvan gübresi ve yüzde 30 ise evsel atıkların fermantasyon aşamasını tamamlanmasıyla oluşan kompostu ile beslendiğini söyledi.

Solucanlar yedikleri mamayı sindirirken ve gübre içerisine hareket ederken sölom sıvısı salgıladıklarını ifade eden Çelebi, Sölom sıvısı topraktaki birçok besin maddesini parçalayarak bitkinin beslenebileceği hale dönüştürerek, sağlıklı ve verimli bir üretim sağlayacağını belirtti.

BAŞLANGITA KAR AMACI GÜDÜLMEMELİDİR

Bu işe başlamak isteyen genç girişimcilerin sabırla beklemeleri gerektiğine değinen Çelebinin üreticilere de mesajları var. Çelebi; üreticinin kısa sürede kar amacı gütmemeleri gerektiğini belirterek, kısa sürede piyasa da yer edinebilmek için bu işe iyi bir sermaye ile başlayabilirler. Çok cüzi bir miktar ile de biraz çaba ve sabır ile güzel yerlere gelinebileceği gibi, Türkiye de ilerleyen zamanlarda organik tarıma rehavet daha da artacağı için organik gübre üretiminin önemli bir yer tutacağını kaydetti.