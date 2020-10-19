Fidancıların Çilesine Son

TMO’nun kuru kayısı almasıyla birlikte kayısı fidanına olan talebi de anlatan Yumrutepe,

Kayısıya bu yıl çok iyi talep var. Talep hem Malatya hem yurtiçi hem de yurtdışından.

dedi.

Kömür Tevzi civarında fidancılık yapan, yer yer gübre kokusu nedeniyle halkın tepkisine neden olan fidancıların yer sorununa Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sonunda bir neşter vurularak, fidancılara Malatya Şehir Mezarlığı civarında bir yer temin edildi. BUSABAH gazetesine konuşarak 2021’in başlarında yeni yerlerinde hizmete başlayacaklarını dile getiren Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, ayrıca TMO’nun kayısı alımıyla birlikte kayısı fidanına olan talebi de anlattı.

İlk olarak fidan satışları hakkında bilgiler veren Yumrutepe, fidan satışlarının yakın zamanda başlayacağını ve ilk satışlarının kasım ayının ilk çeyreğinde olacağını söyledi.

“KAYISI FİDANINA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

TMO’nun kayısı almasıyla birlikte kayısı fidanına olan talebin arttığını belirten Yumrutepe, şunları kaydetti:

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı alımıyla birlikte kayısı fiyatları da arttı. Bu da ister istemez kayısı fidanı dikimi ve ekimine olumlu katkı sağladı. Malatya kayısısı para ettiği zaman bu fidan satışına, fidan fiyatlarını haliyle yansır. Malatya denilince kayısı akıllara geliyor. Kayısıda belli bir yere kadar geldik. Belirli bir potansiyeli yakaladık. Ancak biz kayısıya biraz daha değer verilmesini istiyoruz. Kayısı Malatya’nın bulunmaz bir ürünü buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun yolu da fidandan geçer. Fidan yetiştiriciliği düzgün yapılırsa kaliteli ürünler yetişir, bu da Malatya’mıza önemli bir katkı sağlar. Mutlaka fidana ve fidan kalitesine değer vermemiz gerekiyor. Fidan fiyatlarında artış olacak. Kayısı fidanı 15 ila 20 TL arasında olacak. Meyve fidanları 15 TL civarında satılır. Kayısıya bu yıl çok iyi talep var. Talep hem Malatya hem yurtiçi hem de yurtdışından. İnşallah kayısı fidanının ihracat kapılarını da açarız.

“BELEDİYEMİZDEN TALEPTE BULUNDUK”

Yer konusunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Yumrutepe,

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Biz 15 yıldan bu yana bir Fidan Pazarı için mücadele ettik, belediyemizden talepte bulunduk. Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, uzun zamandır mücadele ettiğimiz yer talebimizi gündemine aldı ve bize bir yer verdi. Biz yer çalışmasını yaptık, altyapı çalışmasını Belediyemiz tamamladı. Üstyapı çalışmalarında bizlerin de katkısı olmak şartıyla hepimiz yılsonunda yeni yerimize taşınacağız. Böylelikle fidanda kaliteyi yakalayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde işlerimizi yürüteceğiz. Malatya’ya yakışan bir fidancılar sitesi yapılıyor.

diye konuştu.