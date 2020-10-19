“Bizi Muhatap Almıyorlar”

1 Eski değerlerine tekrar kavuşmak istediklerini belirten Başkan Ortaç,

Bazı kurumlarda bize daha önce açılan kapılar kapanıyor şimdi. Önceden çözüm bulduğumuz yerler şimdi kapalı. Bizi muhatap bile almıyorlar.

dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya Battalgazi Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Muhtar evinde yaptığı açıklamayla muhtarlık müessesesinin kurumsallaşarak etkinliğinin arttırılması hususunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a muhtarlar adına şükranlarımı sunduğunu belirten Başkan Ortaç, seçimle iş başına gelen muhtarların her zaman olduğu gibi vatan müdafaasında ön saflarda yer aldığının bilindiğini söyledi.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM

Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesinde, 24 Ocak depreminde ve pandemi sürecinde gördük. Muhtarlarımızın bu safhadaki gayretli ve özverili çalışmaları takdire şayandır.

diyen Başkan Ortaç,

Son bir yılın muhasebesini yaparken, zorlu ve sıkıntılı geçen bu dönemde biz muhtarları yalnız bırakmayan yardımını ve desteğini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Osman Güder’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, depremden zarar gören konutların yerinde veya gösterilen yerde yapılması için emek sarf eden, bölgemizdeki sıkıntıyı ilettiğimizde kısa sürede çözüm aldığımız Sayın Vekilimiz Öznur Çalık’a yani Devlet Ana’ya, Malatya’mızın tüm vekillerine, Sayın Valimize Muhtarlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsın Devlet Ana diyoruz. Her konuda birlik ve beraberliğimize ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Demokrasimizin temel taşı, Milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârı Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.

şeklinde konuştu.

MUHTARLARIN BİR DEĞERİ VARDI

Muhtarların eski değerinin kalmadığını ileri süren Başkan Ortaç,

2019 yılındaki muhtarları istiyoruz. 2019 yılındaki değerimizi istiyoruz. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği değer kamu kurum ve kuruluşlarda bir yeri vardı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin yoğun gündemi ve ülkemizin başka mesellerinden dolayı muhtarlarla toplantı yapmayınca millet bizden yüz çevirdi. Kurum ve kuruluşlarda bize olan ilgi biraz azaldı. Eski değerimize tekrar kavuşmak istiyoruz. Bazı kurumlarda bize daha önce açılan kapılar kapanıyor şimdi. Önceden çözüm bulduğumuz yerler şimdi kapalı. Bizi muhatap bile almıyorlar.

ifadelerine yer verdi.

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