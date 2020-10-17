Busabah Malatya Busabah Malatya
17 Eki 2020 - 15:18- Yaşam G: 17 Eki 2020 - 15:35

“İşçimizin Parasını Bile Çıkarmıyoruz”

Malatya’da koronavirüs salgını balık satışlarını da olumsuz etkiledi. Malatya Kasap ve Balık Pazarı'nda esnaflar balık satışlarının durgun olmasında dert yandı. Esnaf Osman Uçar, “işçimizin parasını bile çıkarmıyoruz” ifadelerini kullandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kasap ve Balık Pazarı esnaflarından Tayfun Çalışkan, balık sezonun açılmasına rağmen vatandaşların pazara gelmediğini belirterek,

Korona virüs salgınının balık satışlarına da etkisi var. Uzmanlar korona virüs karşı balık tavsiye ediyor. Ancak vatandaş virüs nedeniyle fazla dışarı çıkmadığından buraya gelip alış veriş yapanlar azaldı. Malatya Kasap ve Balık Pazarı bu kadar sessiz olmuyordu. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız korkuyor.

dedi. Çalışkan,

Pazarda balık fiyatlarımız uygun. Karadeniz hamsinin kilosu 25 TL, Karadeniz istavrit 25 TL, Karadeniz palamut 35 TL, kılıçsız alabalık 25 TL’den satıyoruz.

ifadelerini kullandı.

“İŞÇİMİZİN PARASINI BİLE ÇIKARMIYORUZ”

Esnaf Osman Uçar ise Malatya Kasap ve Balık Pazarı'nda balık fiyatlarının uygun olmasına ve uzmanların da virüs döneminde vücut dirençleri artsın diye balık tavsiye etmesine rağmen beklenen müşteri olmadığını söyledi. Uçar,

Vatandaşlar salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamıyor. Pazar sakin. Biz işveren olarak işçimizin parasını bile çıkarmıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle satış olmuyor.

dedi.

Esnaf Hasan Hüseyin Beyazıt, korona virüs salgınının satışları etkilediğini ifade ederek,

Korona virüs salgınından etkilendik. Satışlarımız yok denecek kadar az. Uzmanlar, korona virüs salgınına karşı balık tüken diyorlar. Buna rağmen milletimiz gelip almıyor.

şeklinde konuştu. Beyazıt, pazarda balık fiyatları hakkında da bilgi verip, palamut balığının kilosu 35 TL, alabalığın kilosu 25 TL ve Karadeniz hamsinin kilosu 20-25 TL olduğunu kaydetti. Esnaf Fehmi Acet ise,

Biz esnaf olarak vatandaşlarımıza balık yemelerini tavsiye ediyoruz. Malatya Kasap ve Balık Pazarı'nda balık fiyatları uygun. Vatandaşlar salgın nedeniyle dışarıya çıkmıyor. Önceki yıllar göre satışlar düşük. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın balık yemelerini tavsiye ediyorum.

ifadelerini kullandı. (İHA)

# Kasap ve Balık Pazarı, malatya, koronavirüs, Osman Uçar, pandemi, korona virüs, korona, alabalık, balık, salgın

17 Eki 2020 - 15:18 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Şiir Tutkusu mask
Şiir Tutkusu
Rektöre Ödül! mask
Rektöre Ödül!
Barajlar Balığa Doyacak mask
Barajlar Balığa Doyacak
İlik Nakli Hayata Bağladı mask
İlik Nakli Hayata Bağladı
Kadınlar Çamurdan Kazanç Sağlıyor mask
Kadınlar Çamurdan Kazanç Sağlıyor
Bugün Yüz Yüze Eğitim Başladı mask
Bugün Yüz Yüze Eğitim Başladı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
''Veliler Rahat Olsun” mask
''Veliler Rahat Olsun”
Koca’dan, BUSABAH'a Açıklama! mask
Koca’dan, BUSABAH'a Açıklama!
“İzin Vermeyeceğiz!” mask
“İzin Vermeyeceğiz!”
Tetteh Göz Dolduruyor mask
Tetteh Göz Dolduruyor
Mağdur Vatandaşlar Belediyeye Seslendi mask
Mağdur Vatandaşlar Belediyeye Seslendi
Korona Genelgesi mask
Korona Genelgesi

GALERİ

“İşi, Gücü Olmayanlar Lütfen Evlerine Dönsün!” mask
“İşi, Gücü Olmayanlar Lütfen Evlerine Dönsün!”
Projelerde Bir Arpa Boyu İlerleme Olmadı mask
Projelerde Bir Arpa Boyu İlerleme Olmadı
Yeşilyurt’ta Tek Eksik Galibiyet! mask
Yeşilyurt’ta Tek Eksik Galibiyet!
Kızılay Köy Okullarını Unutmadı mask
Kızılay Köy Okullarını Unutmadı
Servis Şarampole Yuvarlandı mask
Servis Şarampole Yuvarlandı
Cephe Sağlıklaştırma Projeleri mask
Cephe Sağlıklaştırma Projeleri
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL