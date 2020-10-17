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17 Eki 2020 - 15:13- Eğitim G: 17 Eki 2020 - 15:18

Kayıt Tarihleri Uzatıldı

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı. Kayıt tarihleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Esvet Tutak
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KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.

17 Eki 2020 - 15:13 - Eğitim

Muhabir Esvet Tutak

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