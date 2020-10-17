Vali Baruş’tan İnceleme

Daha sonra bir fabrikayı ziyaret eden Vali Baruş’u burada Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayhan karşıladı. İncelemeler esnasında Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Vali Baruş’a,1995 yılında gıda üretimine başladıklarını. Kuruluşun ilk yılların da tahin ve tahin helvası olarak üretime başlayıp daha sonraki yıllarda da çeşitlerini arttırarak simitlik susam, tahin, akide şekeri, lokum, reçel ve kakaolu fındık kreması ile ürün yelpazelerini geliştirdiklerini. Kaliteli, sağlıklı ve güvenilir bir hizmet anlayışı çerçevesinde 50 çalışanı ile teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek yaptıkları ürünleri şu anda Kanada, Rusya, İrlanda, Türkmenistan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgelerinin kentin gelişimi ve iş istihdamı açısından önemine değinen Vali Baruş, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yapmış olduğumuz ziyaretlerde üretim faaliyetlerini yerinde görüyor, sanayicilerimizin her türlü talep ve görüşlerini de alarak istişarelerde bulunuyoruz dedi.

(Bülten)