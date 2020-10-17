Tötm’de İlaç Dramı

NE HASTANE NE HASTA SUÇLU!

Ayrıca hastalar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kemoterapi ilacı gelmediği için hastane hizmetlerinin sekteye uğradığını belirtiyor. Ölümle karşı karşıya bırakılan bu hastalar kendilerine bir yardım eli uzatılmasını beklerken, çok zoru bir durumda kaldığını ve ilaç bulamadığını dile getiren Akciğer Kanseri ile mücadele eden Hanifi Damat,

Hastanede ilaç bitmiş. Dışarıdan getirmemiz lazım ve bu da 6,5 bin lira. Bu parayı vermeye benim gücüm yetmiyor. Bu konuda devletin bana yardımcı olmasını istiyorum.

dedi.

Son zamanlarda Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kanser tedavisi gören kanser hastaları ilaç bulamamaktan şikâyetçiler. Tedavilerinin yarım kaldığını dile getiren kanser hastaları, ilaçları temin edilmezse ölümle karşı karşıya kalabileceklerini ifade ederlerken, bu hastalardan birisi olan Hanifi Damat, ilaç bulamamaktan yakınıyor. Üstelik bir gazi olan Damat’ın bu dramı yürükleri yakarken, Malatya’da birçok kanser hastasının aynı durumu yaşadığı düşünülüyor.

21 günde bir ilaç almak zorunda kalan Akciğer kanseri Damat, 3-4 günden bu yana hastalığı için ilaç arıyor. Hastane eczanesinde ilaç kalmadığı için ilacı dışardan almak zorunda bırakılan Damat, ilacın çok pahalı olduğunu ifade ederek, yetkililerden bu konuda destek bekliyor.

DURUMUM ÇOK KÖTÜ

Durumunun çok kötü olduğunu ifade eden Damat,

Ben Akciğer kanseriyim. 21 günde bir defa bana kanal yoluyla ilaç veriyorlardı. Hastanede ilaç bitmiş. Dışarıdan getirmemiz lazım ve bu da 6,5 bin lira. Dışardan getirilse bile ilaç verilmiyor. Ancak bu parayı vermeye benim gücüm yetmiyor. Bu konuda devletin bana yardımcı olmasını istiyorum. Bu ilacı almak zorundayım. Durumum çok kötü. Bu konuda bana lütfen yardımcı olun.

diye konuştu.

Kanser ilaçlarının bulunamadığını doğrulayan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Eczacı Tahir Özelçi, kanser hastalarının ilaçlarının normalde yatan hasta veya günü birlik tedavilerde karşılanan ilaçlar olduğu için hastane eczanelerinde karşılanması gereken ilaçlar olduğunu söyledi.

İTHALATTA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANIYOR

Kanser hastaları hastane eczanelerinde ilaç temininde zorluk yaşıyorlar. Bu tür ilaçların temininde ekonomik zorluklardan dolayı sıkıntı yaşıyorlar ve birçoğunu da temin edemiyorlar.

diyen Özelçi, sözlerine şöyle devam etti:

Kanser hastalarımızın bir kısmı da Türkiye’de patenti olmayan, ruhsatı bulunmayan ilaçlar. Bunlar da dışarıdan Türk Eczacıları Birliği vasıtasıyla ithal olarak getiriliyor. Pandeminden dolayı bu tür ilaçların ithalatında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü biliyorsunuz uçak kargoları, kargolar gelmiyor veya bürokrasi yavaşlamış durumda, dolayısıyla bu tür dışarıdan ithal edilen kanser ilaçları 1-2 ay gibi bir süre geçebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu tür ilaçların patentini geri alarak, geri ödemesini yapıyor ama hala birçok kanser ilacı geri ödeme sisteminde olmadığından dolayı dışarıdan ithal ediliyor. Dolayısıyla bununla da ilgili ithalatında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunun çözümü bu tür kanser ilaçlarının tamamının Türkiye’de ruhsatlandırılması, ruhsatlandırıldıktan sonra hızlı bir şekilde geri ödeme komisyonundan çıkarılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemeye alınması ve eczanelerden bu ilaçların direk teminin sağlanmasından geçiyor.

FİYAT POLİTİKASINDAN DA KAYNAKLANIYOR

Serbest eczanelerde de kanser ilaçlarının hastalara ulaştırılmasının gerekliliğinden bahseden Özelçi,

Kanser ilaçlarının bulunmadığı yönünde şikâyetler geliyor. Biz bunların çoğunu ben Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi olmam sebebiyle Malatya bazında hızlandırmaya çalışıyorum. Ama kesinlikle çözüm bu değil. Dediğim gibi bunların bir an önce ruhsatlandırılıp, geri ödemeye alınıp serbest eczanelerde hastalara ulaşımının sağlanması gerekiyor. Fiyat politikasından da kaynaklanıyor. Bunların geri ödemeye girmemesinde büyük rol fiyat politikası. Türkiye’de ilaçta kur 3.90’a sabitlenmiş durumda. Euro 3.90 olarak kabul ediliyor. Ama şu anda Euro 9’u geçmiş durumda. Dolayısıyla 3’te bir fiyatında bu tür ilaçların Türkiye’de temin edilmesi ve hastalara ulaştırılması imkânsız gibi bir şey. Kanser ilaçlarında devlet politikası belirlenirken esnek fiyat politikası uygulanması bu tür şikâyetlerin önüne geçecektir diye düşünüyorum.

şeklinde konuştu.