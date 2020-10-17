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17 Eki 2020 - 14:00- Siyaset G: 17 Eki 2020 - 14:10

“Erdoğan 20.Kez Gelecek”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 7. Olağan İl Kongresi’nin 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceğini belirterek, tüm Malatyalıları kongreye davet etti. Ayrıca Erdoğan, 25 Ekim Pazar günü 20. kez Malatya’da olacak.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim’de 20’nci kez Malatya’da olacak. Erdoğan, daha önce Başbakan olarak 13 kez, Cumhurbaşkanı olarak da 6 kez Malatya’ya gelmişti.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi’ne katılacağını kaydetti.

ERDOĞAN 25 EKİM’DE MALATYA’DA

Kongre hakkında açıklama yapan Koca,

AK Parti siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize vaat ettiği demokratikleşme, refah, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma yolunda başarı hikâyesinin bir destanı olarak hizmet yürüyüşüne devam ediyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte kimsenin hayal bile edemediği atılımlar ve hizmetler gerçekleştirilmiştir. 'İnandığın Yolda Yürü' sloganı ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 25 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Malatya’mıza ayrı bir önem vermektedir. Şimdi 20.kez Malatya’ya gelecek. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi il kongremize davet ediyorum.

ifadelerine yer verdi. 

(Haber Merkezi)

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17 Eki 2020 - 14:00 Malatya- Siyaset

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