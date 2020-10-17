“Dinamit Patlamadan Konut Olmaz!”

Malatya Toki Toplu Konut Projesi'nde çok yakında yaşam başlayacak, ancak konutların yapım aşamasında patlatılan dinamitlerin çevredeki evlere zarar vermesi, patlatılan dinamitlerin miktarının ayarlanamaması sonucu yaşanan sarsıntılar bölgedeki vatandaşı korkutmuştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Proje Müdürü Toygun Keskin,

O patlayıcıyı kullanmadan o temelleri açma şansımız yoktu. Ya da o projeyi yapmayacaktık.

dedi.

“BURADAKİ ZEMİN ÇOK SERT”

Bir ivmelenme hareketi yaşatıyor.

kelimelerine yer veren Keskin,

Buradaki zemin çok sert olduğu için dünyadaki en sert malzemede elmas sertlik derecesi 10 buradaki kayaların sertlik derecesi ise 8 bu nedenle her patlamada 3.2 ton patlayıcı kullandık. O patlayıcıyı kullanmadan o temelleri açma şansımız yoktu. Ya o projeyi yapmayacaktık.

şeklinde konuştu.

TOKİ kapsamında yapılan konutların firma Ankara Bölge Müdürü Cemalettin Özbilen ise şu açıklamalara yer verdi:

Şöyle bir avantajı da var. Bu son yayınlanan şartnamelerde artık zeminin etkisi depreme karşı çok önemli bir duruma geldi. Yani şu an biz buradaki Allah korusun bir deprem olduğunda bir binaya etkisini en aza indirmek için böyle bir yer seçildi. Bu artı bir avantaj olsun diye ama sosyal olarak etkisini sorarsanız da bizim şu anki şartlar itibariyle açabileceğimiz ne yazık ki başka bir yöntem yoktu.

“DİNAMİT PATLATMA KONUSUNDA UZMAN DEĞİLİM”

Müdür Özbilen ifadelerini şu cümlelerle sürdürdü:

Diğer yerlerin nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum ama buradaki patlamadan sonraki enerjinin ne kadar etkileyeceğini de bilmiyorum. Dinamit patlatma konusunda uzman değilim sadece bir afaki mühendis olarak düşünüyorum. Çok etkileyebileceğini sanmıyorum. Etrafın zemini de kaya olacağı için o kadar sarsacağını sanmıyorum. Biz buradaki kayaları bile zor patlatıyorduk. Oluşan ivmenin o kadar titreşim oluşturması zor gözüküyor. Biz oraya 5 tonluk atlayıcı da koyabilirdik ama 3.2’ninde bir hesabı var. O alana ve çevreye zarar vermeyecek diye biliyorum.3 ton patlayıcının çevredeki evlere zarar vermemesi lazım biz bununla ilgili bir raporumuza bakalım bununla ilgili bir yapım raporumuz var bize de bunun uzmanları veriyor. Onu bir gözden geçirelim, bir bakalım.

Proje Sorumlusu Toygun Keskin kendileri dışında 2 firmanın daha olduğunu ve bu durumun başka firmalar tarafından ihmal edilebileceğini söyledi. Keskin,

Bir de burada 3 tane etap yapılıyor, bizim dışımızda 2 firma daha patlatma yapıyor. Biz bunun mühendislik hesabını yaparak 3.2 tonluk patlayıcının çevreye zarar vermeyeceğini düşünerek yaptık ama diğer firmaların ne yaptığını ben bilmiyorum. Yine de ona bakalım.

dedi.