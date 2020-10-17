“Türkiye’nin Sorunu Malatya’nın Değil”

Teknolojinin gelişmesiyle beraber el işçiliğiyle yapılan birçok meslek kaybolmaya yüz tutuyor. Hal böyle olunca zanaatkâr ustalar çırak yetiştiremiyor ve bazı meslekler kaybolurken bazı meslekler ise son demlerini yaşıyor.

Eskiden el işçiliğiyle yapılan birçok meslek olduğunu ve bu mesleklerin kaybolmaması için devletin bu konu ile ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin,

Eğer esnafı zanaatkârı bitirirseniz bu memlekette kimse iş yapamaz duruma gelir. Yani söküğünüzü dikemezsin, ayakkabı tamir edemezsiniz zamanla bunlarda bitecek. Zaten bu nesil de gittikten sonra bu meslekleri icra edenleri hiç bulamazsınız. Bundan sonra her şey fabrikasyon olacak.

dedi.

“ELLE YAPILANLAR ŞİMDİ MAKİNAYLA YAPILIYOR”

Eski mesleklerin teknoloji karşısında direnemeyip kaybolduğunu ifade eden Keskin,

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok şeyde değişmeler meydana geldi. Mesela bakır kaplarımız porselene döndü ve buna benzer nice örnekler var. Şimdiki duruma da baktığımız zaman bakırcılık, kalaycılık, çömlekçilik, gibi meslekler vardı. Ama şimdi teknoloji çok farklı eskiden elle yapılanlar şimdi makinayla yapılıyor. O yüzden bu gibi meslekler bitti.

diye konuştu.

“BİZİM ÇIRAKLIĞIMIZ KÜÇÜKLÜKTEN BAŞLARDI”

Günümüzde çırak yetiştirmenin pek mümkün olmayacağının altını çizen Başkan Keskin,

Şimdiki eğitim sistemine baktığımız zaman çırak yetiştirmem pek de mümkün olmuyor. Şöyle 5 yaşında okula başladığınız zaman 17 -18 yaşına okula devam eden birisi gelip de çıraklık yapmaz. Ağaç yaş iken eğilir derler, bizim çıraklığımız küçüklükten başlardı. Kalfalık küçüklükten başlardı. Götürdükleri zaman eti benim kemiği senin derlerdi. Ya da usta her şeyi sana ait derlerdi. Ama şimdi götürdüğün zaman ilk önce kaç lira vereceğini soruyorlar. Hafta da kaç gün gelecek, kaç saat gelecek gibi sorular yöneltiyorlar. Ama eskiden ustalar babalardan daha önce gelirdi. Ahilik kültüründe de bu böyle ve geleneklerimizde böyledir. Şimdi bunlar kalktı herkes çocuğunun okumasını istiyor. Mesleğe yönelen neredeyse yok. Bugün esnafı gezdiğiniz zaman bakırcılık, kalaycılık gibi mesleklerin bittiğini görürsünüz.

söylemlerine yer verdi.

“DEVLETİN BU DURUM ÜZERİNE EĞİLMESİ LAZIM”

Kimse ben gideyim bakırcı olayım ben kalaycı olayım ben gidip yorgancı olayım ben bir meslek öğreneyim diyen bir gencimiz yok.

sözlerini kaydeden Keskin,

Çocukları bulamazsın gönderemezsin de onun için artık bu duruma devletin bu durum üzerine eğilmesi lazım devletin ortaokuldan sonra çocukları sınıf sınıf ayırması lazım hangi çocuk hangi işe uygun diye. Bir de artık fabrikalara da gittiğiniz zaman hızlandırılmış eğitim altında bir eğitim öğretiyorlar. Bugün bizim çırak meslek okullarında 5 yılda bir mezun oluyorlar. Ama Milli Eğitim bünyesinde verilen belgeler bakıyorsunuz ki 45 günde veriliyor. O belge verildiği zaman ustanın veya çırağın yetişmesi çok zor. Tabii ki bu Türkiye’nin sorunu Malatya’nın değil inşallah hükümet buna bir el atar. Eğer esnafı zanaatkârı bitirirseniz bu memlekette kimse iş yapamaz duruma gelir. Yani söküğünüzü dikemezsin, ayakkabı tamir edemezsiniz zamanla bunlarda bitecek. Zaten bu nesil de gittikten sonra bu meslekleri icra edenleri hiç bulamazsınız. Bundan sonra her şey fabrikasyon olacak.

dedi.

“ÇIRAK VE KALFA YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Çırak ve kalfa yetiştirmenin önemine değinen Başkan Keskin,

Zaten büyük marketlere gittiğiniz zaman marketlerde yok satıyorlar. Marketin içinde her şey var. Bir de o marketlerin içine girdiğiniz zaman geri dönüşü yok marketin tamamını gezeceksiniz ki çıkışa varabilesiniz. O zaman mutlaka bir şeyler almak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi sistem ona geldi. Bizim esnaf ve zanaatkâr camiasını yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kültürümüz bu kriterlerimiz devam eder. Hükümette buna destek verirse ona göre çırak ve kalfa yetiştiririz ve yetiştirmek de zorundayız. Ara elaman dediğimiz çırak ve kalfanın yetişmesi gerekmektedir.

ifadelerini kullandı.