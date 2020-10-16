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16 Eki 2020 - 17:33- Yaşam G: 16 Eki 2020 - 17:43

Kızılay'dan Bağış Kampanyası

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bilgisayar ve tablet ihtiyacı olan öğrencileri için kampanya başlatıldı.

Esvet Tutak
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Bilgisayar Ve Tablet İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin…

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ve İnönü Üniversitesinin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımlarda 2020-2021dönemi içerisinde devam eden uzaktan eğitim sürecinde teknolojik altyapısı olmayan öğrenciler için akademisyen ve personellerin üniversiteye bağış yapabileceği bilgisayar kampanyası başlatıldı.

2020-2021 döneminde devam eden uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu yetersiz öğrencilerin bilgisayar ve tablet ihtiyacı ortaya çıktı bunun üzerine İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personeller ve akademisyenlerin katılabileceği bağış kampanyasının başlatıldığı belirtiliyor.

İnönü Üniversitesi resmi twitter hesabında yer alan bilgilere göre kampanya’ya katılmak isteyen üniversite personelinin bilgi işlem daire başkanlığıyla iletişime geçmeleri ifade edilerek kampanyaya katılmak isteyen öğrencilerin ise İnönü üniversitesi resmi hesabında yer alan formu doldurarak kampanaya başvuru formunu eksiksiz doldurarak katılabilecekler.

# bilgisayar, tablet, malatya İnönü Üniversitesi, malatya

16 Eki 2020 - 17:33 Malatya- Yaşam

Muhabir Esvet Tutak

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