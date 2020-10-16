Su Skandalı!

TANITIMI BÖYLE Mİ YAPACAĞIZ?

Durum öyle bir noktaya geldi ki pazardan kayısı ürünleri alan vatandaşlar elini yıkacak su bulamıyor. Pazar esnaflarından Hakan Fırat,

Burası bence Malatya’nın namusudur. Neden derseniz, bizim kayısı dışında bir geçim kaynağımız yok. Asıl buraya özen gösterilmesi gerekiyorken, kalkıp suyu kesiyorlar. Bir kişinin egosu yüzünden biz bu çileyi yaşıyoruz.

dedi.

Yaklaşık 8 yıl önce tadilat yapılarak son görünümüne kavuşan ve Malatya’da ticaret merkezi olarak bilinen Şire Pazarı sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 230’dan fazla iş yeri ve esnafın hizmet yaptığı Şire Pazarı’nda sudan tutun da güvenliğe kadar her türlü problemle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren ve çok önemli açıklamalarda bulunan esnaflar BUSABAH gazetesine konuştular.

Şire Pazarı esnaflarından Yusuf Açıkgöz, içme suyu problemine değinerek, dükkânlarında su bulunmadığını, su ihtiyaçlarını meydanda bulunan çeşmeden karşıladıklarını söyledi.

“MASKİ, ÇEŞMEDEKİ SUYU KESİP, MUSLUKLARI SÖKTÜ”

2 aydan bu yana çeşmede suyun akmadığını ifade eden Açıkgöz,

MASKİ gelip bir kişi yüzünden çeşmedeki suyu kesip, muslukları söktü. Vatandaşın dükkânının içinde suyu varken, bu çeşmeden su kullandı diye suyu kestiler. Biz dilekçemizi verdiğimiz halde ‘yapmıyoruz! Aşırı kullanımdan dolayı suyu açmayacağız’ diyorlar. Suyumuz yok. Elimizi dahi yıkayacak suyumuz yok. Günlük temizliğimizi komşulardan rica edip aldığımız suyla yapıyoruz. Biz çeşmenin tekrar musluklarının takılıp, suyunun hizmete sunulmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 aydan bu yana suyumuz yok.

diye konuştu.

“BİZ MUTLAKA SU İÇECEĞİZ, ELİMİZİ YIKAYACAĞIZ”

Bir esnafın suyu aşırı kullandı diye suyun kesilemeyeceğini dile getiren Şire Pazarı esnaflarından Ahmet Uysal ise,

Burada 30 yıllık esnafım. Çeşmemiz biz yokken buradaydı. Suyunu buraya gelen misafirlerimiz kullanıyorlardı. Şire Pazarı Malatya’nın kalbinin attığı yer. Malatya’nın reklamının yapıldığı önemli yerlerden birisi. Buraya gelen misafirler, ‘Şire Pazarı’na gidelim, kayısı alalım’ deyip buraya geliyorlar. Misafirler, turistler çeşmenin boyutunu görüp geliyor, çeşmenin muslukları yok, akmıyor. Şok olup, gidiyorlar. Biz milletvekillerimizden bu konuyla ilgili ricalarımız oldu. MASKİ Genel Müdürüne ricamız oldu. Eğer bir kişi çok fazla su kullandıysa buradan, yapan belli gidip cezasını yazsınlar. Biz mutlaka su içeceğiz, elimizi yıkayacağız, temizliğimizi yapacağız. Biz bu konuda çok mağduruz. Bizim çeşmemiz 40 senelik ve halka açık. Bu çeşme daima bu şekilde kullanılıyordu. Kullanılan suyun bir limiti yok. Çevreyolunda bir kaza olsa, çevreyolunu trafiğe mi kapatılması gerekiyor? Burada birisi aşırı su kullandı diye, 50 kişinin ortaklaşa kullandığı su kesilir mi?

şeklinde konuştu.

“ÇÜNKÜ SİZİN SÖZÜNÜZ ONA GEÇMİYOR”

Düzgün bir şekilde çeşmenin hizmete girmesini söyledikleri ifade eden Uysal,

Biz oy zamanı tuzağa düşemeyeceğiz. Bizim buradaki çilemiz ne? Çilemize çözüm bulmuyorsunuz, siz yüzle gelip burada oy isteyeceksiniz? Biz düzgün bir şekilde, insanca söyledik. Çeşmeyi yapın. Bakın Malatya’ya misafirler geliyor, misafirler suyu kullanıyor dedik. Ben suyu kullanmayayım, bu çeşmeye elimi sürmeyeyim. Ama gelen misafir burada elini, yüzünü yıkasın. Çeşme burada olmaz. MASKİ’de kaçak birimi var. Aşırı kullanana ceza yazılsın. Ama sen 200 kişiye bu cezayı kesemezsin. Biz burası yaparken su borularını çekmediler. MASKİ Müdürü ne derse o oluyor. Burasının kralı MASKİ Müdürü. Biz vekilleri boşuna seçmişiz. Ben buraya gelecek olan vekillere ‘Ben size oy vermeyeceğim, MASKİ Müdürü’ne oy vereceğim’ diyeceğim. Çünkü sizin sözünüz ona geçmiyor.

söylemelerini kullandı.

“BUNLAR HALKA AÇIK OLAN ÇEŞMELER”

Çeşmeden abonelik istediğini ileri süren Hakan Fırat isimli esnaf da,

MASKİ bize abonelik alın diyor. Esnaflarla ortaklaşa karşılayın diyor. Dışarıda öyle bir izlenim var ki, kayısı esnafının çok para kazandığı düşünülüyor. Demek ki, MASKİ Genel Müdürü de bunu gözeterek, bizden abonelik almamızı istiyor. PTT’nin önünde, Soykan Parkı’nda, Emekliler Parkı’nda, Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin yanında ve birçok yerde çeşmeler bulunuyor. Bu çeşmelere bütün semtlerdeki esnafların abonelik mi alması gerekiyor? Bunlar halka açık olan çeşmeler. Bu Şire Pazarı’nın restorasyonu 10 yıl oldu. 10 yıldan bu yana Şire Pazarı sahipsiz. Biz daha önceleri Borsa’ya bağlıydık. Borsa’dan ayrıldık, şu an site yönetimi olarak geçiyor. Ama etrafının temizliği ortada. Özellikle bu Koronavirüs döneminde daha çok temizliğe dikkat etmemiz gerekirken, bizim şu anda suyumuz kesildi. Müşterilerimiz şireyle uğraşıyor, kayısı yiyor, eli şireleniyor ve ellerini nerede yıkayacağını soruyor. Burası bence Malatya’nın namusudur. Neden derseniz, bizim kayısı dışında bir geçim kaynağımız yoktur. Asıl buraya özen gösterilmesi gerekiyorken, kalkıp suyu kesiyorlar. Bir kişinin egosu yüzünden biz bu çileyi yaşıyoruz.

ifadelerine yer verdi.

HİZMET, VATANDAŞA YAPILIR

Problemlerinin sadece suyla alakalı olmadığını ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

Her türlü problemi biz burada yaşıyoruz. Biz problemlerimizle alakalı belediye başkanlarımızla toplantı yaptık, Sayın Valimiz geldi oturduk, konuştuk. Ama yaptıkları tek şey bize iş yeri açma, çalıştırma ruhsatı için Belediyeden tebligat göndermeleri oldu. Başka bir şey yapmadılar. Gün içerisinde zabıta geliyor, zabıta buraların pisliğini görmüyor, ‘tezgahın yarım metre öne kaydığını ve bunu yarım metre geriye çek’ diyor. Senin benim tezgahımla işin olmamalı, sen kalk burasının temizliğiyle, güvenliğiyle ilgilen. Gün içerisinde buraya sarhoşu, berduşu geliyor, biz bunlarla da uğraşıyoruz. Burası Malatya için turizmin kalbi olması gerekirken, Malatya’nın reklamının yapıldığı yer olması gerekirken, biz ayyaşlarla, serserilerle, hırsızlarla uğraşıyoruz. Adam içmiş ve yüksek sesle bağırıyor. Burada zabıta bulundurun. Bir zabıta, bir güvenlik amiri gelsin. Suriyelilerden kaynaklanan günlük kavgalar oluyor. Bunların önlenmesi için bizim de bir dayımızın, belediyede çalışan üst düzey bir tanıdığımızın olması mı gerekiyor? Benim bildiğim hizmet vatandaşa yapılacakken Belediye Başkanı Şire Pazarı’na oy için gezeceği dönemde Şire Pazarı yarım saat içerisinde günlük gülistanlık oldu. Sırf belediye başkanı 100 metrelik yol yürüyecek diye temizlik yapıldı. Normalde hizmet vatandaşa yapılır. Ben bir vatandaşım.