Şiir Tutkusu

Bir yıl önce Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ercan Dağdeviren görevini yaptığı polislik mesleği dışında şiirler yazdığı ve kendisine ait 2 adet şiir kitaplarının olduğu da biliniyor. BUSABAH gazetesi olarak İl Emniyet Müdürünün şiirlerini ve şiirlerine nelerin konu olduğunu sorduk. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile yaptığımız samimi röportaj ise şöyle:

-Bunca hengâmenin arasında şair ruhunuzu nasıl besliyorsunuz. Ya da bu kargaşadan mı besleniyor şiirleriniz?

Öncelikle BUSABAH gazetesine ve Malatya halkına saygılarımı arz ediyorum. Ben kendimi bir şairden saymıyorum. Sadece duygularımı kâğıda kaleme sarılıp yazıyorum. Ve bu yazma işi bende polis olmadan önce de çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Bu kargaşadan beslenen duygular değil. Bendeki şairlik sayılır mı veya edebiyat sayılır mı bilmiyorum. Bildiğiniz gibi edebiyat Arapçada edepten türetilmiş bir şeydir. Yine edebiyat duyguları estetik bir şekilde anlatmadır. Bence şiir yazmadaki en önemli husus, edebin ve estetiğin olmasıdır. Bu kadar polisiye olayların arasında şiiri nasıl yazıyorsunuz? diye sorarsanız öncelikle şunu bilmeliyiz ki poliste, askerde sadece et ve kemikten ibaret değil onlarında ağladığı, güldüğü, sevindiği, sevdiği, sevildiği veya beş duyu organıyla algıladığı duyguları var herkes gibi… Bende bu anlamda duygulandığım, hüzünlendiğim, sevindiğim anlarda ya da yazıyorum. Şiir diğer edebiyat dalları gibi oturup bir yazı yazayım der gibi olmuyor. Bir an geliyor, testideki suyun dolması gibi işte o dolup taşmaya başladığı anda otomatikman yanınızdaki en yakın kâğıt kaleme sarılıp yazıyorsunuz. Zuhur eden bendeki tezahürü bu şekilde.

-Şiir kitabı çıkarmayı neden ön gördünüz. Bu konuda ticari bir amaç güttünüz mü? Yoksa sanatsal kimliğinizi desteklemek için mi çıkardınız?

Şiir kitabı bastırmak gibi veya bir şiir kitabım olsun diye bir düşüncem yoktu. 1987 yılında yazdığım “Terzi” isimli bir şiirim var. Bu şiiri bir yarışmaya göndermiştim. Akdeniz şiir yarışmasına ve oradan bana birincilik ödülü gibi bir belge gönderdiler. Bu şiiri bu yarışmaya gönderinceye kadar o birincilik belgesi bana gelene kadar bir daha yazdığım şiirleri yırtmamaya karar verdim. Daha sonra 2006 yılında Zonguldak’a tayin olmuştum. Orada kıymetli bir dostla tanıştım. Üniversite hastanesinde sağlık teknisyeni olarak görev yapan bir arkadaşımdı. Sabahları onunla ormana yürüyüşe gidiyorduk. Meğer o da roman yazıyormuş. Bana romanını bastırma konusunda yardımcı olmamı istedi. Bende romanı önce bir okuyayım dedim ve okudum. Gerçekten de çok akıcı bir romandı. Onun kitabı basılırken, o da benim şiir yazdığımı bildiği için sizin de şiirlerinizi bastırıp kitap haline getirelim dedi. Tabii şiir kitabı roman gibi bilimsel yayınlar gibi değil. Hem basımında yayın evleri ayrıntı istiyor. Yani bir şiir kitabının bastırması zor bir durum. Bir de benimde bazı kaygılarım vardı. Acaba yazdığım bu şiirler insanlara komik gelebilir mi? Şiirden sayılır mı? Edebi bir yönü var mı? Gibi birçok soru işareti vardı. Sonra orada tanıdığımız üniversiteden olsun milli eğitimden olsun edebiyat hocalarına şiirlerimin ham halini dağıttım. Onlarda bastırın müdürüm dediler. Böylelikle bastırmış olduk ama bir ticari gaye için değildi bunlar. Halende öyle bastırdığım kitaplarımın bir ticari kazanç yönü yok. Genelde batırdığım kitapları hediye ediyorum. İlk bastırırken de hiç kimse okumasa bile çocuklarıma aileme hatıra kalır diye bastırmıştım.

-Fakirlik temasını ele alan şiirleriniz var. Bu temanın bir hikâyesi var mı?

Ben malum olduğu üzere Kırşehir ilinin Kaman ilçesinin Benzer köyünde doğmuş ve köyün ilkokulunda okumuş bir insanım. Ailem öyle zengin bir aile değil anne babamın okuma yazması yoktu. Annem ev hanımıydı babam da işçi emeklisiydi. Daha doğrusu ben küçükken Devlet Su İşlerinde işçi olarak çalışıyordu. Biz kendi yağıyla kavrulan her istediğini her istediği zaman alabilen ya da üç öğün etli sütlü yiyebilen bir aile değildik. Belki de o günler güzeldi. Örneğin hiç unutamadığım bir şey var, bize bayramdan bayrama elbise alınabiliyordu. Babam bir bayram öncesinde bana bir kadife pantolon almıştı. Bende dayanamayıp arefe günü pantolonumu giydim ve pantolonum yırtıldı. O gün çok üzülmüştüm. O zamanlar evimizde lüks bir şeyimiz yoktu. Belki yiyecek ekmeğe muhtaç değildik ama zenginde değildik. Etrafımızda zengin insan da yoktu. Belki bu durumların tesiri olmuştur.

-Şiirlerinizin temalarını ne belirliyor. Konuları kategorize ederken nelere dikkat ediyorsunuz?

Şimdi edebi bir yazın estetik olmalı günün koşullarında anlaşılır olmalı diye düşünüyorum. Örneğin bugün bin yüzlü yıllarda atalarımızın anlayacağı dilde yazsanız insanlar için hiçbir şey ifade etmez. Benim şiirlerimde o günün güncel etkilendiğim konularını ele alıyorum örneğin annemle ilgili duygusallaşmışımdır, ona yazmışımdır. Memleketin büyük meseleleri vardır, o günlerde onun üzerine bir şiir yazmışımdır. Veya gördüğüm bir hadiseden etkilenmişimdir, onun üzerine yazmışımdır. Hem aşk üzerine hem aile ya da taşıdığımız değerler üzerine vatan, millet, kahramanlık üzerine yazdığım şiirler var. Bunlarda gündeme göre etkilendiğimiz şeylere göre kaleme aldığım şiirler.