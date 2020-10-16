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16 Eki 2020 - 10:46- Spor G: 16 Eki 2020 - 10:51

Kaplan Bugün Yolcu

Süper Lig’in 5.haftasında Konyaspor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Evinde Beşiktaş’a gol yağdıran yeşil beyazlı rakibi karşısında sahada nasıl bir oyun sergileyeceği merakla beklenen Malatya temsilcisinde hedef sahadan en az 1 puanla ayrılmak. Kaplanlar deplasmana bugün özel uçakla hareket edecek.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5.haftasında deplasmanda Konyaspor’un misafiri olacak. Lige verilen milli arada hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam eden sarı kırmızılılarda Konya maçı hazırlıklarına ülkelerinin milli takım maçları için yurt dışında bulunan futbolcular Christian Cueva, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Jody Lukoki ve Teenage Hadebe katılmadı. Hafta boyunca tempoyu hiç düşürmeyen Yeni Malatyaspor’da sakat oyuncu bulunmazken, belinde yaşadığı ağrılar yüzünden sağlık ekibi tarafından kontrol altında tutulan kaleci Ertaç Özbir’in Konya maçında forma giymesi beklenmiyor. Ancak durumunun ise yapılacak son kontrolün ardından belli olacağı belirtildi.

Yeni transferlerle birlikte elinde alternatifli bir kadro oluşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Antalya maçında defansta başarılı hamlelere imza atan Semih Kaya ve Wallace ikilisinden beklentisi yine büyük olacak. Hücum hattını Olcay Şahan ile güçlendiren sarı kırmızılılarda Hamza hocanın Konya maçında şans vermesi halinde bu oyuncunun süre alması da bekleniyor. Forma rekabetinin arttığı Yeni Malatyaspor’da oyuncuların performansının gözle görülür seviyede artacağı beklentisini de kuvvetlendiriyor.  Yarın Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak müsabakayı Eskişehir Üst Klasman Hakemi Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Azaral, Ali Tuna ve Burak Şeker yapacak.

# Kaplan, süper lig, yeni malatyaspor, konyaspor, Olcay Şahan, hamza hamzaoğlu, semih kaya, Wallace

16 Eki 2020 - 10:46 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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