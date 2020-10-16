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16 Eki 2020 - 10:40- Spor G: 16 Eki 2020 - 10:46

Yeşiltepe’de Sürpriz İsim

Önceki gün Yeşilyurt Belediyespor ile Adıyaman 1954 Spor arasında oynanan kupa maçına ev sahipliği yapan Yeşiltepe tarihinde bir ilk yaşandı.

Ömer Ali Delibaş
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Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi şampiyonlukları bulunan Hamza Hamzaoğlu TFF 3. Lig ekibi iki takımın müsabakasını tribünden izledi.

Teknik direktörlük kariyerine 2008-2009 sezonunda efsane Malatyaspor’da başlayan Hamza Hamzaoğlu, yıllar sonra kariyerinin başladığı kentte bu kez Yeni Malatyaspor’un başarısı için mücadele veriyor. 2009 yılında TFF 1. Lig’de yer alan Malatyaspor’dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor takımlarıyla alt liglerde teknik direktörlük yapan Hamza Akhisar’ı şampiyon yapıp kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev almıştı. Aynı dönemde Türkiye Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevinde de bulunan tecrübeli teknik adam daha sonra Galatasaray’ın başına geçti ve 2014-2015 sezonunda İstanbul ekibiyle Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray’da Süper Lig Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferiyle kariyerinde zirve yapan Hamza Hamzaoğlu daha sonra Bursaspor, Ankaraspor, Antalyaspor ve Erzurum Büyükşehir Belediyespor’da görev yaptı.

YEŞİLYURTLULARI TEBRİK ETTİ

Gittiği bütün kulüplerde futbolcularıyla sürekli yakından ilgilenen Hamzaoğu, kişiliği ve karakteriyle de görev yaptığı takım taraftarının gönlünde ayrı bir yer tuttu. Bulduğu her fırsatta futbolun her alanında gelişen olayları yakından takip eden Hamza Hamzaoğlu son olarak önceki gün Yeşiltepe’de bulunan 1 nolu sentetik sahada Yeşilyurt Belediyespor ile Adıyaman 1954 Spor arasında oynanan Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçını tribünden takip etti. Hamza hoca ev sahibi takımın etkili oynadığı ve 1-0 kazandığı maçı teknik ekibi içinde yer alan Malatyalı yardımcı antrenör Murat Kayapınar ile birlikte izledi. Sahada genç oyuncuların mücadelesini yakından takip eden tecrübeli teknik adam maç sonunda galip gelen oyuncuları tebrik etti. TFF 3 Lig ekibi iki takımın mücadelesini izleyerek Yeşiltepe’de bulunan sporseverlerin takdirini kazanan Hamza hoca için sergilediği davranışla Malatya futboluna ayrı bir hava kazandırdığı yorumları yapıldı.

# yeşilyurt belediyespor, yeşiltepe, malatyaspor, hamza hamzaoğlu, yeni malatyaspor

16 Eki 2020 - 10:40 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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