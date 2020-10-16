Trafikte çevre kirliliği yaratmayan, ucuz ve sağlıklı bir ulaşım aracı bisikleti kullanmak ise her geçen gün zorlaşıyor. Bisiklet sürücüleri çoğu zaman motorlu taşıt sürücüleri tarafından yok sayılıyor, otomobilden inerken dikkatsizce açılan kapılar nedeniyle yaralanmalar yaşanıyor. Son olarak antrenman sürüşü esnasında kamyon çarpan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan yaşamını yitirdi. İzmir'in Menemen ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken tali yoldan çıkan kamyonun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren kadın sporcu bir çocuk annesiydi. Malatyalı bisiklet kullanıcıları başta olmak üzere ülke genelindeki birçok bisikletli açılan #BisikletimeÇarparsanÖlürüm etiketiyle sosyal medya üzerinde trafikte herkesi bisiklet kullanıcılarına karşı farkında olmaya davet ediyor.
16 Eki 2020 - 10:33- Spor Güncelleme: 16 Eki 2020 - 10:40
Bisiklet Camiası Üzgün!
Malatya’da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Malatya Markaları
Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.