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16 Eki 2020 - 10:33- Spor G: 16 Eki 2020 - 10:40

Bisiklet Camiası Üzgün!

Malatya’da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor.

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Trafikte çevre kirliliği yaratmayan, ucuz ve sağlıklı bir ulaşım aracı bisikleti kullanmak ise her geçen gün zorlaşıyor. Bisiklet sürücüleri çoğu zaman motorlu taşıt sürücüleri tarafından yok sayılıyor, otomobilden inerken dikkatsizce açılan kapılar nedeniyle yaralanmalar yaşanıyor. Son olarak antrenman sürüşü esnasında kamyon çarpan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan yaşamını yitirdi. İzmir'in Menemen ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken tali yoldan çıkan kamyonun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren kadın sporcu bir çocuk annesiydi. Malatyalı bisiklet kullanıcıları başta olmak üzere ülke genelindeki birçok bisikletli açılan #BisikletimeÇarparsanÖlürüm etiketiyle sosyal medya üzerinde trafikte herkesi bisiklet kullanıcılarına karşı farkında olmaya davet ediyor.

# bisiklet, trafik, Zeynep Aslan, karşıyaka belediyesi, BisikletimeÇarparsanÖlürüm

16 Eki 2020 - 10:33 - Spor

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