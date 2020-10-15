Mağdur Vatandaşlar Belediyeye Seslendi

Lojman sakinleri ise konuyla alakalı tepkilerini

Doğalgaz hizmeti verilen blokla aramızda 10 metre var. Yolu olmayan, patika şeklindeki geçiş alanına doğalgaz hizmeti sağlanıyor fakat Yeşilyurt Belediyesi'nin yol olarak kabul ettiği, asfaltlandırdığı, çöp konteynırları bıraktığı, hatta yakın zamanda faaliyete geçen Gedik Kent Park ve mezarlığa giden yol güzergâhının bizlerin blokları önünden geçmesine rağmen, Yeşilyurt Belediyesi'nin imar hatası sebebiyle bu hizmeti alamıyoruz.

şeklinde ifade ettiler.

“KIŞI MAĞDURİYETLE GEÇİRECEĞİZ”

Doğalgaz dağıtım şirketinden olumlu bir netice alamayınca Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurduklarında ise dağıtım şirketinden gelen cevap da Yeşilyurt Belediyesi imar planlarında usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. Yeşilyurt Belediyesi'nin imarsız olarak açılan yolu için yine lojman sakinleri,

Madem belediyenin kendi açıp asfaltlandırdığı yol, imar planında yok, madem bizler belediyenin hatası sebebiyle kış mevsimini mağduriyetle geçireceğiz, öyleyse bizler, imar planında yer almayan bu yolu geçişe kapatma hakkına sahip miyiz sorusunun da ilgili kurumlara iletilmesini talep ediyoruz.

ifadelerine yer verdiler.

“MÜLKİYET PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜLMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR”

İlgili dağıtım şirketi ise başvuruya cevaben,

İlgili adrese gaz arzının sağlanabilmesi için, doğal gaz şebekesi montaj çalışması yapılacak yol güzergâhlarıyla ilgili olarak Yeşilyurt Belediyesi’nden güncel onaylı temin edilen imar planları ve hâlihazır haritalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda imar planları ile hâlihazırın çakışmadığı ve imar planlarına göre açılmış ya da açılacak yollardaki mülkiyet problemlerinin çözülmediği görülmüştür. Ayrıca yol kırmızı kotları hakkında Yeşilyurt Belediyesi’nden herhangi bir sayısal değer temini mümkün olmamıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla...

şeklinde bir açıklama ile bilgilendirme yaptığını dile getirdiler.

Üç yıl önce ilgili kurum ve kuruluşlara başvuran lojman sakinleri hala sorunun giderilmemiş olmasından şikâyetçi olduklarını,

Yeşilyurt Belediyesi ve ilgili doğalgaz dağıtım şirketi görevini yapmıyor, bu kış mevsimini de doğalgazsız geçirmemek için bir an önce yardımcı olmalarını istiyoruz.

sözlerini kaydettiler.

Konuyla alakalı CİMER'e başvuran lojman sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nin verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşadıklarını, madem resmi bir kurum bu cevabı verebiliyor neden 2 Blok,16 daireden oluşan ve yan yana olan eski emniyet lojmanlarının, bir bloğunda doğalgaz varken bizim blokta yok sorusunun yanıtlanmasını bekliyorlar.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne yapmış olduğunuz başvurunuz YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından cevaplanmıştır:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğu başvuruya cevaben; bahse konu lojman ile ilgili talebiniz, Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, yapılan inceleme neticesinde Gedik Mahallesi 128 ada 10 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanı(Emniyet Personeli Lojmanı)” ve “Yol” olarak ayrılmış alanda kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur.

“PROBLEMİN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI BEKLİYORUZ”

Lojman halkı,

Yeşilyurt Belediyesi yetkililerine soruyoruz bu yol değil de nedir? Yeşilyurt Belediyesi neden görevini yapıp, bu hatayı düzeltemiyor? Su ve elektrik hatları hizmetlerini yol yoksa nasıl sağladılar? Bahse konu taşınmazın yola cephesi yoktur dediğiniz yoldan Gedik Sosyal Tesisleri inşa edilirken günde 10 kamyon çalışma için geçiş yapıyordu. Eğer sizler burayı yol olarak görmüyorsanız, lojman sakinleri olarak, kendi elinizle yapıp görmezden geldiğiniz bu yolu geçişe kapatma hakkına sahip miyiz? Sorularının lojman sakinleri olarak ilgili muhatap kurumların yanıtlamasını ve bu problemin bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz.

diye konuştular.

Lojman sakinleri sorunun çözülmesi ve kış mevsimi gelmeden bloklarına doğalgaz hizmetinin sağlanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve enerji dağıtımını üstlenen şirketin konuyla alakalı gereken çalışmaları tamamlaması düşüncesindeler.