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15 Eki 2020 - 13:54- Siyaset G: 15 Eki 2020 - 14:02

Balıkçılıkta Söz Sahibiyiz

Alabalık ve somon balığı üretiminde söz sahibi olan Malatya, ürettiği balıkları birçok ülkeye ihraç ediyor. Gelecek yıllarda alabalık ve somon balığı üretiminin artarak devam edeceğini dile getiren Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “2023 yılı hedefimiz arasında alabalık ve somon üretimi miktarını 7 bin 500 tona, ihracat rakamımızı ise 12 milyon dolara çıkartmaktır” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya alabalık ve somon balığı üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor. Şimdilik üretilen alabalık ve somon balığını birçok ülkeye ihraç ettiklerini BUSABAH gazetesine açıklayan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da su ürünleri olarak alabalık yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren Macit, karada alabalık yetiştiriciliği özellikle Doğanşehir ve Darende’de eski yıllara dayandığını söyledi.

TESİS SAYIMIZ 68’E ÇIKMIŞ DURUMDA

2019 yılında yaklaşık 5 bin 550 ton alabalık üretimi yapıldığını ifade eden Macit,

2008 yılından sonra barajlarda kafes balıkçılığı üretimi hız kazandı. Kısa süre önce kafeslerde alabalık üretimi başlamasına rağmen Malatya ilimiz önemli seviyelere gelmiştir. Karakaya Baraj Gölü, alabalık üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Karakaya Barajı dışında Sultansuyu Barajı ve Sürgü Barajı da üretim için uygun su kaynaklarımızın başında gelmektedir. 2019 yılında yetiştiricilik yolu ile yaklaşık 5 bin 550 ton alabalık üretimi yapılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle 58 adet olan tesis sayımız 68’e çıkmış durumdadır. Halen proje aşamasında olan tesislerimizin de yılsonuna kadar üretime kazandırılması planlanmaktadır.

diye konuştu.

SOMON BALIĞININ TAMAMI İHRAÇ EDİLDİ

Balık ihracat edilen ülkeleri de açıklayan Macit, şunları kaydetti:

Malatya’da 2019 yılında somon balığı üretimine başlandı. Alabalık ve somon balığı başta Rusya ve Japonya’da olmak üzere Almanya, Romanya, Belçika, Polonya, Danimarka, İsrail, Hollanda, Gürcistan, Azerbaycan’a ihraç edilmektedir. 2019 yılında bin ton somon balığı üretimi yapılmış olup, üretilen somon balığının tamamı ihraç edilmiştir. Bu ihracattan yaklaşık olarak 4 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Somon balığı üretimi ve ihracatını önümüzdeki 2021 yılında 3 bin tona çıkartmak için gerekli planlamalar yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda alabalık ve somon balığı üretimi artarak devam edecektir. 2023 yılı hedefimiz arasında alabalık ve somon üretimi miktarını 7 bin 500 tona, ihracat rakamımızı ise 12 milyon dolara çıkartmaktır.

“YAVRU YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ EDİYOR”

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğüne dikkat çeken Macit,

Balık yetiştiriciliğinin olmazsa olmazlarından yavru balık üretimini de Malatya ilimizde geliştirmek ve hatta yavru üretim merkezi haline getirmek için özellikle Doğanşehir-Sürgü Mahallesi ve Darende-Ayvalı Mahallesi ilçelerimizde projelerimiz devam etmektedir. Kendi ihtiyacımızı ve çevre illerdeki ihtiyacı karşılamak adına yavru yetiştiriciliği çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu eksikliği giderme adına yavru yetiştiriciliği çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

dedi.

# alabalık, malatya tarım ve orman İl müdürlüğü, tahir macit, sultansuyu barajı, Sürgü Barajı, malatya

15 Eki 2020 - 13:54 Malatya- Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

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