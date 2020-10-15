15 Eki 2020 - 13:54- Siyaset

Balıkçılıkta Söz Sahibiyiz

Alabalık ve somon balığı üretiminde söz sahibi olan Malatya, ürettiği balıkları birçok ülkeye ihraç ediyor. Gelecek yıllarda alabalık ve somon balığı üretiminin artarak devam edeceğini dile getiren Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “2023 yılı hedefimiz arasında alabalık ve somon üretimi miktarını 7 bin 500 tona, ihracat rakamımızı ise 12 milyon dolara çıkartmaktır” dedi.