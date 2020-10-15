Ermenistan’a Tepki!

“ERMENİSTAN HESAP VERECEK”

Ermenistan ile yapılan mücadelede Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında yer alacağını, Ermenistan’ın barbar tavırlarına bir son vermesi gerektiğine değinen Güder, Biz 'İki devlet tek millet' olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Samimiyetsizliklerine devam eden Ermenistan’ın ateşkes sürecine uymayarak sivilleri katlettiğini, Ermenistan’ın bunun hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde vereceğini ifade etti.

Tamamlanan meclis toplantısının ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder;

Azerbaycan işgalci Ermenistan’dan Karabağ topraklarını geri alma mücadelesine girmişti yaşanan bu sürecin ardından 27 Eylül de bildiğiniz gibi Azerbaycan’a bir saldırı söz konusu olmuştu; dünya her zaman güçlüden, sistem her zaman çıkardan yana.

dedi

“ERMENİSTAN BUNUN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEK”

Ermenistan ile yapılan mücadele de Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında yer alacağını, Ermenistan’ın bara bar tavırlarına bir son vermesi gerektiğine değinen Güder Biz 'İki devlet tek millet' olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Samimiyetsizliklerine devam eden Ermenistan’ın ateşkes sürecine uymayarak sivilleri katlettiğini, Ermenistan’ın bunun hesabını hem tarih önünde hem de uluslar arası hukuk önünde vereceğini ifade etti.

Konuşmasının devamında,

Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak tatbikatları gerçekleştirdikleri zamandan itibaren Türkiye hem maddi, he de manevi destek her yönüyle Azerbaycan’ın bu savaştan galibiyetle çıkmasına vesile olacaktır” diyen Güder, İnşallah zulmetme adına değil ama adaleti sağlama adına Türkiye’nin başı çektiği bu platformun, birliktelik sürecinin daimi olması için başta cumhurbaşkanı ve diğer Türki devletlerin temsilcileri ile birliği sağlanabileceğini her ne zaman Cumhurbaşkanımızın olmak üzere diğer temsilciler ve millet olarak destek vererek bu birliği sağlamış oluruz. Eskiden bu tür birlik ve beraberlik eylemine ne zaman girişilmişse sonuçları hep ağır oldu. Biliyorsunuz rahmetli Turgut Özal canı ile ödedi. Rahmetli Erbakan’a ise gün göstermediler. Bugünde Türkiye’ye gün göstermemek adına ellerinden geleni yapıyor.

İfadelerini kullandı.

Her türlü ölüme kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Güder, konuşmasının sonunda, bu savaşta şehit düşen askerlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilediğini belirtti.