15 Eki 2020 - 13:38- Siyaset

Projelerde Son Viraj

İPARD II 9. Çağrıda olduklarını dile getiren ve 100’e yakın proje aldıklarını ifade eden TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, şu anda projeleri incelediklerini ve yılsonuna kadar bu projeleri hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Pandemiyle ilgili yeni bir sürecin başladığına işaret eden Tunç, “Yeni dünyaya hep birlikte hazır olmamız lazım” dedi.