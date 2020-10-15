Projelerde Son Viraj

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK) Malatya II Koordinatörü Murat Tunç, BUSABAH gazetesine konuşarak, İPARD II 9. Çağrı hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Projeleri yılsonuna kadar hayata geçireceklerini belirten Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.
Şubat ayından itibaren Koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatan Tunç, bu sürecin hala devam ettiğini söyledi.
BİRÇOK ALANDA PROJELERİMİZ VAR
Bir an önce yatırımlara başlamak istediklerini dile getiren Tunç,
Biz pandeminin etkisini azaltmak için çeşitli çözüm yollarıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz yatırımlar. Yaptığımız projelerle ekonomiyi ayakta tutmamız gerekiyor. İPARD II 9. Çağrı ilanındayız. Aldığımız projeleri şu anda inceliyoruz. Bu çağrı döneminde iyi projeler aldık ve projelerimiz çok çeşitli. Hayvancılıktan tutun da işleme tesislerine, yöresel ürünlere kadar, arıcılıktan tutun da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, seracılığa kadar birçok alanda projelerimiz var. Şu anda projeleri inceliyoruz. Projeleri yıl bitmeden olumlu bir şekilde sonuçlandırıp, vatandaşlarımızla sözleşme imzalayıp bir an önce yatırımlara başlamak istiyoruz.
şeklinde konuştu.
“PROJELERİ İNCELİYORUZ”
9. çağrıdan 100'e yakın proje aldık.
diyen Tunç, şunları kaydetti:
O projeleri inceliyoruz. Bu projelerimizi de bu yol sonu tamamlayıp önümüze bakmalıyız. Bu projeleri bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Bizim için önemli olan aldığımız projeler. Aldığımız projeleri hayata geçirmemiz çok önemli. Pandemiyle ilgili yeni bir süreç başladı. Dünyada yeni bir yaşam şekli, yeni ekonomik veriler oluşmaya başladı. Biz bunları TKDK olarak daha önce yaptığımız projelerle etkilerini daha aza indirmek için ekonomik kaygıları, ekonomik verileri, tarımsal verilerimizi her zaman çok önemsedik ve bu tür projeleri daima hayata geçirdik. Bütün vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz. Vatandaşlarımız kırsalda yapmak isteyecekleri yatırımları veya akıllardan geçen hangi yatırım olursa olsun buraya gelip bu düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni dünyaya hep birlikte hazır olmamız lazım. Bunlar da kırsal alanda yapılacak yatırımlarla çok daha kuvvetli ve güçlü bir şekilde girilecek.
BİR NOKTAYA YOĞUNLAŞMIYORUZ
Hibe oranlarının değiştiğini belirten Tunç,
Projelerimizi mümkün olduğu kadar dağıtıyoruz. Türkiye’de her alanda proje alan 3-4 ilden biriyiz. Bizim için nicelikten çok, nitelik önemli. Bu nedenle biz bir noktaya yoğunlaşmıyoruz. Projelerimiz arasında hayvancılık diğerlerine göre daha da yoğunlukta. Hibelerimiz yüzde 50 ile yüzde 65 arasında. Bu da kişilerin yaş durumuna göre, işletme yaptıkları alana göre hibe oranları da değişiyor.
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.