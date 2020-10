Zammı Yeterli Bulmadılar

Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitmesi Malatyalı büyükbaş hayvan yetiştiricilerini pek de sevindirmiş gibi görünmüyor. Gittikçe artan yem fiyatlarına dikkat çekerek, karkas et fiyatındaki 2 liralık artışı dün yaptığı basın açıklamasıyla değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli, önemli açıklamalarda bulundu.

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan karkas et kilo fiyatlarının özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin talebini karşılamadığını ifade eden Başkan Taneli, açıklanan fiyatın ise olumlu olduğunu dile getirdi.

“FİYATIN YETERSİZ OLDUĞU GÖRÜLECEK”

Büyükbaş yetiştirmenin maliyetinin hesaplandığında verilen zammın yetersiz olduğunu ileri süren Başkan Taneli,

Yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini dahi karşılamayacak bir fiyattır. Yem fiyatlarındaki artışlar ve girdi maliyetleri dikkate alındığında bu fiyatlarla yetiştiricilerimizin hayvan yetiştirmekte maddi olarak zora sokacağı kanaatindeyiz. Bir yandan yem fiyatlarındaki artışlar, diğer yandan mevsim itibarıyla hayvanların yaylımdan uzak sadece yem ile beslenmeleri konusu mevsimsel olarak değerlendirildiğinde yetiştiricilerin açıklanan fiyatlardan hayvan kesimine yönelmesi mümkün görülmemektedir. Bu durum da ülke ekonomisinin geleceğine olumsuz etki sunacağı anlamına geldiğini söylemek istiyoruz. Bu fiyat politikasının aynı zamanda büyükbaş hayvan yetiştiricilerini de sıkıntıya sokacağı kanaatindeyiz. Geçen yıl 70 TL olan normal yem fiyatları 100 TL’ye yükselmiştir. Büyükbaş bir hayvan yetiştirmenin maliyeti hesaplandığında verilen fiyatın yetersiz olduğu görülecektir.

söylemini kullandı.

RAHATLATMAK KONUSUNDA FAYDA SAĞLAYACAK

Verilen desteğin sadece yetiştiricileri rahatlatacağını belirten Başkan Taneli,

Talebimiz açıklanan karkas et fiyatları bir nebze de olsa yettiriciyi rahatlatmak konusunda fayda sağlayacaktır. Et Süt Kurumu tarafından 32 TL’de 34 TL’ye çıkarılmış olması çok önemlidir. Bu konuda Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve Et Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından yapılan istatistikler Et Fiyatlarının 36 TL’ye mal olduğunu belirtmişlerdir. Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan fiyat yem ve girdi maliyetleri dikkate alındığında yetiştiricilerin taleplerini karşılamamaktadır. Bu nedenle Et Süt Kurumu tarafından açıklanan alım fiyatlarının 36 TL olarak revize edilmesi üreticileri rahatlatacaktır.

şeklinde konuştu.