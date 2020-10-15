Busabah Malatya Busabah Malatya
15 Eki 2020 - 12:06- Gündem G: 15 Eki 2020 - 12:19

Zammı Yeterli Bulmadılar

Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışı yetersiz bulduklarını ifade eden Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli, gittikçe artan yem fiyatlarına atıfta bulundu. Başkan Taneli, “Geçen yıl 70 TL olan normal yem fiyatları 100 TL’ye yükselmiştir. Büyükbaş bir hayvan yetiştirmenin maliyeti hesaplandığında verilen fiyatın yetersiz olduğu görülecektir” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitmesi Malatyalı büyükbaş hayvan yetiştiricilerini pek de sevindirmiş gibi görünmüyor. Gittikçe artan yem fiyatlarına dikkat çekerek, karkas et fiyatındaki 2 liralık artışı dün yaptığı basın açıklamasıyla değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli, önemli açıklamalarda bulundu.

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan karkas et kilo fiyatlarının özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin talebini karşılamadığını ifade eden Başkan Taneli, açıklanan fiyatın ise olumlu olduğunu dile getirdi.

“FİYATIN YETERSİZ OLDUĞU GÖRÜLECEK”

Büyükbaş yetiştirmenin maliyetinin hesaplandığında verilen zammın yetersiz olduğunu ileri süren Başkan Taneli,

Yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini dahi karşılamayacak bir fiyattır. Yem fiyatlarındaki artışlar ve girdi maliyetleri dikkate alındığında bu fiyatlarla yetiştiricilerimizin hayvan yetiştirmekte maddi olarak zora sokacağı kanaatindeyiz. Bir yandan yem fiyatlarındaki artışlar, diğer yandan mevsim itibarıyla hayvanların yaylımdan uzak sadece yem ile beslenmeleri konusu mevsimsel olarak değerlendirildiğinde yetiştiricilerin açıklanan fiyatlardan hayvan kesimine yönelmesi mümkün görülmemektedir. Bu durum da ülke ekonomisinin geleceğine olumsuz etki sunacağı anlamına geldiğini söylemek istiyoruz. Bu fiyat politikasının aynı zamanda büyükbaş hayvan yetiştiricilerini de sıkıntıya sokacağı kanaatindeyiz. Geçen yıl 70 TL olan normal yem fiyatları 100 TL’ye yükselmiştir. Büyükbaş bir hayvan yetiştirmenin maliyeti hesaplandığında verilen fiyatın yetersiz olduğu görülecektir.

söylemini kullandı. 

RAHATLATMAK KONUSUNDA FAYDA SAĞLAYACAK

Verilen desteğin sadece yetiştiricileri rahatlatacağını belirten Başkan Taneli,

Talebimiz açıklanan karkas et fiyatları bir nebze de olsa yettiriciyi rahatlatmak konusunda fayda sağlayacaktır. Et Süt Kurumu tarafından 32 TL’de 34 TL’ye çıkarılmış olması çok önemlidir. Bu konuda Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve Et Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından yapılan istatistikler Et Fiyatlarının 36 TL’ye mal olduğunu belirtmişlerdir. Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan fiyat yem ve girdi maliyetleri dikkate alındığında yetiştiricilerin taleplerini karşılamamaktadır. Bu nedenle Et Süt Kurumu tarafından açıklanan alım fiyatlarının 36 TL olarak revize edilmesi üreticileri rahatlatacaktır.

şeklinde konuştu. 

# Et ve Süt Kurumu, mehmet taneli, Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birlliği, karkas et fiyatları, bekir pakdemirli, Et Süt Kurumu, tarım ve orman bakanlığı

15 Eki 2020 - 12:06 - Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Erdoğan Malatya’ya Geliyor mask
Erdoğan Malatya’ya Geliyor
Pazar Esnafını Da Korona Vurdu mask
Pazar Esnafını Da Korona Vurdu
Malatya Eğitime Hazır Mı? mask
Malatya Eğitime Hazır Mı?
Altın, Yastık Altında Daha Güvenli mask
Altın, Yastık Altında Daha Güvenli
75 Bin 320 Ton Evsel Atık Toplandı mask
75 Bin 320 Ton Evsel Atık Toplandı
Türkiye’nin Su Erozyon Haritası Güncellendi mask
Türkiye’nin Su Erozyon Haritası Güncellendi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
''Veliler Rahat Olsun” mask
''Veliler Rahat Olsun”
Koca’dan, BUSABAH'a Açıklama! mask
Koca’dan, BUSABAH'a Açıklama!
Gürkan'dan Anında Yanıt! mask
Gürkan'dan Anında Yanıt!
Film Gibi Dolandırıcılık! mask
Film Gibi Dolandırıcılık!
“İzin Vermeyeceğiz!” mask
“İzin Vermeyeceğiz!”
Başkan Başka Vekil Başka Konuştu mask
Başkan Başka Vekil Başka Konuştu

GALERİ

Cephe Sağlıklaştırma Projeleri mask
Cephe Sağlıklaştırma Projeleri
Mahalleden Okul Talebi mask
Mahalleden Okul Talebi
Arapgir’de Kaza: 2 Yaralı mask
Arapgir’de Kaza: 2 Yaralı
Dünyada Sadece 4 Ailede Var mask
Dünyada Sadece 4 Ailede Var
Doğadan Gelen Şifa Deposu ‘Alıç’ Hasadı Başladı mask
Doğadan Gelen Şifa Deposu ‘Alıç’ Hasadı Başladı
Battalgazi Meclisi Ekim Ayı Toplantıları mask
Battalgazi Meclisi Ekim Ayı Toplantıları
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL