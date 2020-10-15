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15 Eki 2020 - 11:57- Kültür & Sanat G: 15 Eki 2020 - 12:06

Sporculara Öneriler

Pandemi döneminde spor salonlarını kullananlara nelere dikkat etmeli? Ya da spor salonlarında hangi kurallara uyulduğunda daha güvenli spor yapılabilir?  Fitness antrenörü Gülizar Harmancı uyulması gereken kuralları anlattı.

Esvet Tutak
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Damlacık yoluyla bulaşma oranının yüksek olduğu spor salonlarında yapılması gerekenler konusunda insanlarımız çok bilinçsiz.

diyen Harmancı, spor salonlarında eğitmenlerin maske ve eldiven kullandıklarına değinerek bu durumun sporcular için sağlıksız olduğunu spor esnasında yeterli oksijen alınmaması durumunda kalp krizi riskinin arttığını zaten salonlarda sporcunun çalışacağı süre içinde sterilize işlemlerinin yapıldığını belirtti.                                                                                                                                                                          

Dünya olarak önemli bir dönemden geçtiğimiz günler de birçok kişinin iç içe çalıştığı fitness salonları tekrar açılarak işleyişlerine devam ediyor. Covid-19 sürecinde tekrar açılan spor salonlarının işleyişi ve sağlık açısından değerlendirilmesi konusunda Fitness antrenörü Gülizar Harmancı BUSABAH gazetesine konuştu.

Covıd-19 sürecinde salonlarımız da ciddi boyutlarda azalma yaşandı ve 4 aylık süre için spor salonlarımız kapatıldı diyerek sözlerine başlayan Antrenör Harmancı,

Önemli olan bu süreçte insan sağlığıydı ve bizlerde kendi önlemlerimizi alarak grup çalışmalarımızı askıya aldık ve bireysel bazda çalışmalara yöneldik bu süreç hepimiz için çok zor oldu. Biz salonumuzda günlük 100 kişi alırken bu kapasiteyi 20 kişiye düşürmek durumunda kaldık.  Spor salonumuzda haftanın 3 günü bayan, diğer 4 günü erkek üyelerimiz çalışmaktaydı ancak bu süreçte azalttığımız üyelerimiz belirli saatler içerisinde gelmeye başladı.

dedi.

Konuşmasının devamında Harmancı maskeyle spor yapmanın çok doğru ve verimli olmadığını belirterek, kendi spor salonlarında yer alan teras katının yer aldığını sporcuların bazılarını terasta çalışmaya yönlendirdiklerini söyledi.

Spor Salonlarımızda biten her seans sonrası 15’er dakikalık havalandırma, dezenfekte işlemlerinin yapıldığına, uzmanların uyarılarına uyduklarına dikkat çeken Harmancı;

Aynı bölümde olan koşu bantlarında mesafe kuralına uyarak azaltmaya gittik, 50 kişilik olan grup çalışmalarımıza ara verdik, toplam sayısı 8 olan duş kabinlerimizin sayısını 4’e düşürdük ve perde sistemini getirerek kol çalışması ve koşu bantlarının yer aldığı bölgelere getirdik.

dedi.

SPORCULARA ÖNERİLER

Harmancı sadece sporcularımız değil insanlarımız da bu sürece riayet etmeyerek sürecin daha fazla uzamasına neden oldu, spor salonlarına gelen sporcuların soyunma odalarını pek fazla kullanmamalarından ve havlusuz spor yapmamalarının önemli olduğunu, kendi gruplarını kurarak bu süreci daha az hasarla atlatabileceklerini vurguladı.

Küçük şehirlerimizde pek fazla vaka sayısı olmamasına karşın büyükşehirler de aynı durum farklıydı diyen Harmancı,

Sporcuların eski rutinlerine dönme konusunda;  tabi eskisi gibi özveri ile çalıştıkları zaman rutinlerine geri dönebileceklerdir fakat bu 3-4 aylık aranın önemli bir kayıp olduğu konusunu değiştirmez çünkü ara verilen 4 aylık bu çalışmaya hantallaşma süreci de dâhil edilirse sporcu en az 8 ay çalışmalıdır.  Evde yapılan birçok hazırlığa alınan ekipmana rağmen bu süreç bizlere maalesef evde çalışmanın mümkün olmadığını gösterdi.

diye konuştu.

Sporcuların bu dönemde karamsarlaştığına değinen antrenör Gülizar Harmancı ki evde çalışma alanı kısıtlanan üyelerimde içinde kilo artışına uğrayan, kilo almaya çalışırken kilo kaybına uğrayanlarda oldu ve bu sporcularımız için elimiz de hazır da olan programları uyguladık, daha önceki çalışmalardan olan video programlarını kullanmanın yanı sıra sporcularla görüntülü konuşma seansları yaptığını ifade etti.

“KENDİNİZİ ÖNEMSEYİN”

Bu süreci hasarsız bir şekilde atlatabilmek adına sporcuların sağlıklı, düzenli, organik beslenmesi ve pozitif düşünmesi gerektiğini belirten Harmancı konuşmasında, üyelerin önceliklerinin kendileri olmsı gerektiğine değinerek bu süreçte bitki çayları, doğal beslenmenin önemine değindi.

Konulmasının sonunda Harmancı;

Ortak kullanım alanı olan Cafeler, Spor Salonları bu süreçte kapatılmalı çünkü yaklaşan kış döneminde insanlarımızın griple beraber bu hastalığa yakalanma riski daha fazla olacaktır.

dedi.

# pandemi, Fitness, Gülizar Harmancı

15 Eki 2020 - 11:57 - Kültür & Sanat

Muhabir Esvet Tutak

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