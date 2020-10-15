15 Eki 2020 - 11:39- Sağlık

Antioksidanların Kraliçesi

Diyetisyen Orhan Okşar, zerdeçal hakkında bilgiler verdi. Zerdeçal, Hindistan’da baharat ve şifalı bitki olarak kullanılmakta. Antioksidanların kraliçesi olarak bilinen zerdeçalın faydaları ise saymakla bitmiyor.