Diyetisyen Orhan Okşar,
Ülkemizde yetişmeyip Hint safranı olarak bilinen zerdeçal genellikle Hindistan Pakistan ve Çin gibi bazı ülkelerde yetiştirilir. Baharat olarak biliniyor olsa da Asya’ da bazı ülkelerde doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.
dedi.
Zerdeçal kanser hücrelerinin ve tümörlerin büyümesini azaltıyor. Antioksidanların kraliçesi zerdeçal birçok hastalığa karşı vücudu koruyor.
ALZHEİMER DİYABET VE KANSERE KARŞI KORUYOR
Zerdeçal ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Orhan Okşar,
Zerdeçalın etken maddesi curcumindir. 3 gr zerdeçalda 30 ila 90 mg curcumin bulunduğu söylenir. Curcumin antioksidan özelliği ile vücuttan serbest radikallerin atılması ve DNA’ da oluşan hasarın önlenmesine yardımcı olur. Amerika da zerdeçal ile ilgili yapılan araştırmalarda curcuminin Alzheimer , diyabet ve kanser gibi hastalıklara olumlu etki gösterdiği saptanmıştır. Aynı zamanda yemek borusu kanseri , cilt kanseri , ülserleşmiş ağız kanseri ve tümör büyümesini yavaşlatmaktadır.Los Angeles’ ta hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada ise zerdeçalda ki kurkimin maddesinin inme geçiren hastaların beyin hücrelerinin yenilenmesinde yararlı olabileceği saptanmıştır.
ifadelerine yer verdi.
İŞTE ZERDEÇAL'IN FAYDALARINDAN BAZILARI
Bağışıklık sistemini korur , vücuttan yağın depolanmasını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur.Meme kanserini önler , prostat ,kolon , akciğer kanserine iyi gelir. LDL dediğimiz kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Anti- enflamatuvar özelliği vardır. Antibakteriyel koruma sağlar. Soğuk algınlığı , astım öksürük tedavisinde önerilir.Alzheimer ve MS görülme riskini azaltır.
NASIL KULLANILIR?
Zerdeçalın nasıl kullanılacağı konusunda bilgi veren Diyetisyen Orhan Okşar,
Kök halinde kullanılacaksa 1 başparmak büyüklüğünü geçmemesi, toz halinde kullanılacaksa günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemesi önerilir. Her türlü yemek çorba ve salatalarda kullanılabilir.
ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.