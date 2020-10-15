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15 Eki 2020 - 11:31- Sağlık G: 15 Eki 2020 - 11:39

Botoks Nasıl Yapılır?

Botoks son yıllarda bayanların ilgisini çekiyor. Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, hamile olan veya bebek emziren kadınların botoks yaptırmaması gerektiğini söyledi.

Esvet Tutak
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Botulinum toxin (Botox) Clostridium botulinum isimli bir bakteriden elde edilen, kasları gevşetmek amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Neredeyse tüm antibiyotikler ile aynı yöntem kullanılarak elde edilir. Temelde bakterinin kendini korumak için salgıladığı maddedir. Bu ürün 20 yılı aşkın bir süredir tıbbın değişik dallarında kas kasılmalarını rahatlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

BOTAŞ  son yıllarda bayanlar tarafından büyük  ilgi görüyor.  Konuyla ilgili bilgi veren Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci,

Hareketi kısıtlanan kaslar gevşer bu bölgedeki kırışıklıklar kısa süre içinde kaybolur, daha huzurlu ve daha genç görünüm ortaya çıkar. Ürünün uygulandığı alın daha düz, kırışıksız görünür. Kaşlar daha az hareket eder ve kaş çatmak zorlaşır. Üçüncü aydan sonra bu etki azalır ve kaslar altıncı aya doğru yavaş yavaş eski hareketlerine dönerler. Tekrarlayan uygulamalar sonucu zaman içinde giderek daha uzun süreli etki gösteren ürün, özellikle yüzün üst kısmındaki yaşlanmayı ciddi şekilde yavaşlatır.

dedi.

NASIL ETKİ EDER?

Botoksun merak edilenleri hakkında bilgi veren Pekmezci,

Yüz hareketlerini yapmamızı sağlayan kaslar, üzerlerindeki deriye bağlıdırlar. Yıllar süren mimikler sonucu, kaslar deride gözle görülür çizgiler ve kırışıklıklar oluştururlar. Kasa hareketi yaptıran, sinir uçlarından kaslara geçen asetil kolin adlı moleküldür. Ürün hareketleri kısıtlanmak istenen kas grubu bölgesine enjekte edilir. Sinir uçlarına yerleşen madde asetil kolinin tutularak kaslara geçmesini engeller ve kas hareketini belirli bir süre için sınırlar. Hareketi kısıtlanan kaslar gevşer bu bölgedeki kırışıklıklar kısa süre içinde kaybolur, daha huzurlu ve daha genç görünüm ortaya çıkar. Ürünün uygulandığı alın daha düz, kırışıksız görünür. Kaşlar daha az hareket eder ve kaş çatmak zorlaşır. Üçüncü aydan sonra bu etki azalır ve kaslar altıncı aya doğru yavaş yavaş eski hareketlerine dönerler. Tekrarlayan uygulamalar sonucu zaman içinde giderek daha uzun süreli etki gösteren ürün, özellikle yüzün üst kısmındaki yaşlanmayı ciddi şekilde yavaşlatır.

ifadelerini kullandı.

HANGİ KIRIŞIKLARA UYGULANABİLİR?

 Tedavi için en uygun bölgeler; alın kırışıklıkları, göz çevresi ve iki kaş arasıdır.

diyen Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci,

Ayrıca boyun çizgileri, burun kenarlarındaki kırışıklıklar, burun ucu kaldırma, üst dudaktaki ince ve yüzeysel kırışıklıklar  ve çene bölgesi kırışıklıklarında da kullanılır. Bunlara ek olarak aşırı terlemeye karşı, el içleri, ayaklar ve koltuk altlarına da uygulanır. Tedavi öncesi uygulama yapılacak kişiye işlem ve sonuçları anlatılır. Kişinin beklentisi ve üründen alınabilecek sonuçlar, kişiye uygunluğu ve beklentinin ne ölçüde karşılanabileceği detaylı tartışılır. Uygulama bölgesi yaklaşık 1 saat önce temizlenerek lokal aneztezik krem uygulanır. Sulandırılmış ürünün çok küçük bir miktarı ilgili kaslara enjekte edilir. Bu prosedür uygulama odasında, uygulama yapılan kişi dik bir pozisyonda otururken uygulanır. Uygulamadan sonra 1-2 saat süreyle dik bir pozisyonda kalmak ürünün zerkedilen yerde kalmasını sağlamak açısından çok önem taşır.

dedi.

ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Pekmezci,

İlk uygulamalarda 6 ayda bir, düzenli uygulamalardan sonra yılda bir yapılacak enjeksiyonlar son derece başarılıdır. Daha büyük yüz kaslarına sahip olan kişilerde (erkekler) veya yüz kaslarını daha fazla kullanan, çok mimikli kişilerde uygulamanın daha sık aralıklarla yapılması gerekebilir. Genellikle, tekrarlayan enjeksiyonlar sonucu yüz kasları fazla hareket etmemek konusunda adeta eğitilirler. Zaman içerisinde, çizgileri rahatlatmak için daha az ürün kullanmak yeterli olur.Botox enjeksiyonlarının yan  etkisi yok denecek kadar az ve geçicidir. Hafif bir baş ağrısı, birkaç günde iyileşen ve makyajla kapatılabilen morarma olabilir. Alınacak sonuç enjeksiyon yapılan bölgeye ve verilen ürün miktarına bağlıdır. Uygulama yöntemleri ve uygulamayı yapan kişinin tecrübesi başarıyı etkileyen en önemli faktörlerdir. Arzu edilirse kaslar hafif hareketli kalacak şekilde uygulama yapılabilir. Yüzün diğer kasları enjeksiyonlardan etkilenmez. İlaç sadece uygulama yapılan bölgede etkilidir.

şeklinde konuştu.

KİMLERE UYGULANAMAZ?

Botoksun kimlere uygulanmayacağını belirten Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci,

Hamile olan veya bebek emziren kadınlar enjeksiyonları yaptırmak için beklemelidirler. Nöromüsküler rahatsızlıkları veya kanama problemleri olanlar, uygulama yapılması istenilen bölgede deri hastalıkları olanlar uygun adaylar değildir.

ifadelerini kullandı.

# botoks, erkin pekmezci, Cildiye, Clostridium, BOTAŞ

15 Eki 2020 - 11:31 - Sağlık

Muhabir Esvet Tutak

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