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14 Eki 2020 - 11:16- Yaşam G: 14 Eki 2020 - 11:28

İlik Nakli Hayata Bağladı

Malatya'da yaşayan Arı çiftinin 'Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH)' hastası olarak dünyaya gelen bebekleri Reyyan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinde yapılan ilik nakli ile yeniden hayata tutundu. Reyyan bebek, taburcu olarak sağlığına yenide kavuştu.

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Reyyan'ın da 2 aylıkken sağlık durumundan şüphelenen aile, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu.

HLH TANISI KONULDU

Aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması sonucunda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay'ın desteğiyle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKKÖK) başvuruldu.Kısa bir süre sonra TÜRKKÖK aracılığıyla akraba dışından Türkiye genelindeki uyumlu 3 kişi içerisinde birinin iliğinin yüzde 100 uyumlu olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan Reyyan bebek, taburcu olup evine gitti.

ARI AİLESİ ARTIK ÇOK MUTLU

Bölgede akraba dışından yapılan ilk nakli ile bebekleri sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Bayram Arı şunları söyledi:

7 yıl önce kaybettiğimiz evladımızın acısını yaşarken Reyyan'ımızda da aynı hastalıktan olduğunu öğrenince acımızı katbekat artırdı. Onu da kaybedeceğimiz korkusu ve acısını yaşadık. Şükürler olsun, şuan çocuğumuzun hastanedeki işlemlerinin ardından eve getirdik. Haftada bir hastaneye götürüyoruz çocuğumuzun daha önce ne acılar çektiğini biliyorum. Şuan yüzünden gülücük eksilmiyor. Bize ve yavruma bu mutluluğu yaşatan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

dedi.

Reyyan bebeğin annesi Sevim Arı çok mutluydu. Anne arı şunları kaydetti:

Allah, sağlık çalışanlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar. Çok güzel bir duygu. Ben ikinci bebeğimi de 7 yıl önce bu hastalıktan kaybettim. Evlat acısı çok zor bir şey. Allah kimseye göstermesin.

# İlik Nakli, malatya, Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, Bayram Arı, Reyyan Arı, Sevim Arı, Arzu Akyay, TÜRKKÖK

14 Eki 2020 - 11:16 Malatya- Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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