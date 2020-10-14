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14 Eki 2020 - 11:09- Spor G: 14 Eki 2020 - 11:16

Nihat Hoca Ligi İşaret Etti

Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda bugün Adıyaman 1954 Spor’u konuk edecek. Kupada galip gelerek moral bulmak isteyen turuncu yeşillilerin tecrübeli teknik patronu Nihat Balan, sahaya üst tura yükselebilmek için çıkacaklarını ancak öncelikli hedefin ligde başarılı olmak olduğunu söyledi.

Ömer Ali Delibaş
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TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda bugün Adıyaman 1954 Spor ile karşılaşacak. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde 13:30’da başlayacak müsabakayı Abdullah Volkan Aydın, Şeyhmus Baysal ve Selçuk Kaplan hakem üçlüsü yönetecek. Lige iyi başladıktan sonra üst üste puan kayıpları yaşayan Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Nihat Balan yaptığı açıklamada kupada galip gelerek moral bulmak istediklerini söyledi.

GENÇLERE FIRSAT VERECEK

Yeşiltepe’de dün gerçekleşen antrenman öncesinde BUSABAH’a konuşan tecrübeli teknik adam, “Türkiye Kupası’ndaki ilk maçlar 3. Lig ekipleri için biraz daha az heyecanlı geçiyor. Daha önceki statüde Karagümrük, Bursa, Mersin ve Samsun’la aynı gruptayken birkaç maç sonrası farklı heyecanlara sahne oluyordu. Tabi kupa statüsü günümüzde çok değişti. İleri eleme turlarında üst lig takımlarının daha fazla yer alabildiği organizasyon haline geldi. Birde işin kulüpler için ekonomik boyutu var. O yüzden alt liglerde yer alan takımları kupa maçları geniş kadroya sahip değilseniz biraz zorluyor. Evimizde oynayacağımız Adıyamanspor maçında genç arkadaşlarımızı değerlendirme fırsatımız olacak. şeklinde konuştu.

“İLERİSİ İÇİN MESAJ VERMELİYİZ”

“Sonuçta saha içerisinde o anki maça adapte olmaya çalışacağız. Kendi adımıza artılarımıza bakacağız. Bunun yanında sahadan galip ayrılmak için mücadele edeceğiz. Edirne Belediyespor maçından yeni çıktık. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorundayız. Taraftarsız müsabaka olmasından dolayı içerde ya da dışarda oynamışız fark etmiyor. Sahaya çıkıp iyi bir oyun oynamaya çalışacağız. İleriki haftalar için şehrimize doğru mesajlar vermeye çalışacağız. Ama şu bir gerçek; lig bizim için biraz daha önemli. Bugün elbette bir mücadele vereceğiz. Eksiklerimiz var. Onlarında bilincindeyiz. İnşallah iyi bir skorla sahadan ayrılan taraf oluruz.” diye konuştu.

# yeşilyurt belediyespor, türkiye kupası, Adıyaman 1954 Spor, Nihat Balan, yeşiltepe spor kompleksi

14 Eki 2020 - 11:09 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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