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14 Eki 2020 - 10:58- Spor G: 14 Eki 2020 - 11:05

Tetteh Göz Dolduruyor

Çek Ligi Sparta Prag’tan kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a transfer olan, süre aldığı ilk maçta izleyenleri kendisine hayran bırakan Benjamin Tetteh, bu sezon sarı kırmızılı takımın gol bölgesinde en güçlü kozu olacak.
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 Bir haftalık milli arada yeni takımıyla yoğun antrenman programı geçiren Ganalı oyuncu performansıyla göz dolduruyor.

Yeni Malatyaspor’un gol yollarındaki umudu Benjamin Tetteh antrenmanlardaki formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Antalyaspor maçında topla buluştuğu her an sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırmayı başaran Tetteh atacağı gollerle sezona damga vurmak istiyor. Ganalı golcü, Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı birebir görüşmede düzenli olarak ilk 11'de olmak istediğini ve bunun için gerekli performansı göstermeye hazır olduğunu iletti.

ÖNCE GOL SONRA SÖZLEŞME

Antalyaspor maçında ortaya koyduğu performans ve attığı golle takımı sırtlayan Tetteh ile ilgili Hamza Hamzaoğlu da pozitif düşüncelere sahip. Hamzaoğlu, Konyaspor maçında golcü ismi yine ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Transfer döneminde Galatasaray ile de adı anılan Benjamin Tetteh 650 bin avro kiralama bedeli karşılığında Sparta Prag takımından Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu. Futbolcunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon avro ile sarı kırmızılı takımda olsa da bu opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı sezon içinde göstereceği performansa bağlı. Tetteh maçların yüzde 60’ında forma giyer ve gollerine devam ederse yönetimin 4 milyon avroyu gözden çıkarabileceği ifade ediliyor.

# yeni malatyaspor, Benjamin Tetteh, hamza hamzaoğlu, sparta prag

14 Eki 2020 - 10:58 Malatya- Spor

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