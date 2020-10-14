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14 Eki 2020 - 10:48- Spor G: 14 Eki 2020 - 10:55

Yeni Malatya’dan Fidan Bağışı

Hatay’ın Belen ilçesinde başlayıp, İskenderun ile Arsuz ilçelerine de sıçrayan ve iki günde söndürülen orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması için spor kulüpleri arasında başlayan yardım amaçlı çağrıya Yeni Malatyaspor’da destek verdi.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig kulüpleri sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kapsamında birbirine meydan okuyarak fidan bağışında bulundu. Sivasspor’un “ Hatay’da meydana gelen yangında yok olan ormanlarımız için 1967 adet fidanı toprakla buluşturacağız ve Yeni Malatyaspor’a meydan okuyoruz” ve Elazığspor’un Hatay’da yangınlar nedeniyle yok olan ormanlarımız için 1967 fidan ile Yeni Malatyaspor Kulübü’ne meydan okuyoruz” çağrısına sarı kırmızılı yönetimden yanıt geldi. Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından “Hatay İçin El Ele! Yeni Malatyaspor olarak kardeş şehirlerimiz Sivasspor ve Elazığspor’un meydan okumasını kabul ediyoruz. Biz de Hatay’da meydana gelen yangında yok olan ormanlarımız için 1986 adet fidanı bağışlıyor ve Kayserispor’a meydan okuyoruz” paylaşımında bulunarak kampanyaya destek olacağını açıkladı.

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14 Eki 2020 - 10:48 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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