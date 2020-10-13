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13 Eki 2020 - 18:03- Siyaset G: 13 Eki 2020 - 18:11

Gürkan'dan Anında Yanıt!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Alabaş toplantı sırasında ilginç bir Atatürk iddiasında bulundu.

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Alabaş, ”Salona gelip fotoğraf çektirip de Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyip takılanlara bir çift lafım var. Malatya sizleri unutmayacak bizde sizleri unutmayacağız” dedi. Öte yandan Alabaş’ın ifadelerine anında cevap veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değeridir. Kimsenin öyle bir takıntısı da yoktur” sözlerini kaydetti.

  Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülüp kabul edildi. Gündemde yer alan bazı maddeler bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı esnasında Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Alabaş’ın konuşması ise dikkat çekti.

 “MALATYA SİZLERİ UNUTMAYACAK”

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Alabaş”Bir de bir şey söylemek istiyorum. Salona gelip fotoğraf çektirip de Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyip takılanlara bir çift lafım var. Malatya sizleri unutmayacak bizde sizleri unutmayacağız” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ORTAK DEĞERİDİR”

Alabaş’ın ifadelerine anında cevap veren Selahattin Gürkan, “Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değeridir. Kimsenin öyle bir takıntısı da yoktur” sözlerini kaydetti.

“PARSEL BAZLI DEĞİŞİKLİK GÜNDEME GELMEYECEKTİR”

Gündem konularının 7 maddesince Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüşmesiyle ilgili 1/5000 Ölçkeli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık raporu okunurken o esnada söz alan Selahattin Gürkan konuşmasında şunları söyledi:

“Tek parselle ilgili olan şeyler bu meclisin gündemine gelmeyecek arkadaşlar bu bizim hem partimizin görüşüdür hem de genel imar yasasının temel görüşüdür.  Parsel bazlı değişiklik değil ada bazlı değişiklik ve 3. plan buna dikkat edeceksiniz. Ne olursa olsun parsel bazlı değişiklik gündeme gelmeyecektir. Parsel bazlı olup adaya adaptasyonu olacaksa ona bir şey demem.”

“7 YILLIĞINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE KİRALANDI”

Gündem maddeleri arasında bulunan, Beydağı Tabiat Parkı içerinde bulunan Kır Lokantası, Büfe ve 2 adet WC'nin işletmeciliğin 7 yıllığına Büyükşehir Belediyesine kiralanıp kiralanmayacağı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, "Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 05. 10. 2020 tarih ve 36115 sayılı yazıları ile kiralanması talep edilen, Beydağı Tabiat Parkı alanında bulunan; Kır Lokantası, Büfe ve 2 adet WC'nin işletmeciliğin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ve Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yıllık 30 bin 346 TL ihaleye esas muhammen bedel üzerinden 7 yıllığına Büyükşehir Belediyesine kiralanıp kiralanmayacağı hususunda karar alınması için evrakın Büyükşehir Belediyesi Meclisine havalesini arz ederim” teklifi kabul edildi.

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13 Eki 2020 - 18:03 Malatya- Siyaset

Muhabir Şükran Malkoç

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