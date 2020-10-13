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13 Eki 2020 - 17:54- Gündem G: 13 Eki 2020 - 18:02

Antibiyotik Kullanmayı Seviyoruz Ama…

İnsan sağlığını etkileyen bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmaların insan vücudundan atılmasını sağlayan faydalı bileşiklerin tamamı antibiyotik olarak adlandırılıyor.

Mutlu Sarıgül
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 Günümüzde kullanımı yaygın olan antibiyotikler, yanlış tüketilmesi ile karşımıza çıkıyor. Dr. Murat Kahraman, antibiyotik kullanmadan önce ilk olarak hastalık teşhisinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Murat Kahraman antibiyotik kullanımı ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. Ve antibiyotik tedavisine başlamadan öncelikle gerekli olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Kahraman,

İlk olarak hastalık teşhisi yapılır. Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce boğaz testi yapılır. Diğer bir ifade ile boğaz enfeksiyonu da diyebiliriz. Bakteri varsa viral bir şeyse antibiyotik verilmiyor. Bakteriyel bir enfeksiyon belirlenirse antibiyotik kullanımına başlıyoruz.

şeklinde konuştu.

ALERJİSİ VAR MI?

Boğaz kuruluğu, sinüzit, bronşit olduğu teşhis edilen hastalarda gerekli ise antibiyotiğe başlanıldığını söyleyen Dr. Kahraman, önemli bir diğer konu olan 'Kişinin alerjisi var mı?' sorusuna vurgu yaptı. Kahraman,

Hastanın alerjisi olup olmadığı önemli bir durum. Eğer alerji var ve ne tür olduğu belirlendiğinde ona göre antibiyotik veriyoruz. Ve antibiyotik kullanımında hastanın kilosu, yaşı da çok önemli bir etken. Çocuklarda 50 milim bazen de 70 milim veya 90 milim antibiyotik veriyoruz.

ifadelerini kullandı.

Antibiyotik verilen hastaların ilacı kullandıktan sonra hastayı kontrole çağırdıklarını belirten Kahraman,

Hastaya hangi antibiyotiğin verilmesi gerektiğini belirledikten sonra, hastayı antibiyotiği kullanmaya başladıktan 3-5 gün sonra kullanıp geri kontrole çağırıyoruz.

açıklamalarını yaptı.

# Murat Kahraman, Antibiyotik, Boğaz kuruluğu, sinüzit, bronşit, alerji

13 Eki 2020 - 17:54 - Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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