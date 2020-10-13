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13 Eki 2020 - 17:40- Siyaset G: 13 Eki 2020 - 17:54

Şimdi Neden Sessizler

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hekimhan ilçesini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Çalık, hain terör örgütünün ormanları yakmasına tepki göstererek,“Terör örgütü ormanlarımızı, ciğerlerimizi yakıyor fakat o çevreci örgütler şimdi neredeler, sus pus oldular sesleri çıkmıyor?” dedi.
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Milletvekili Çalık, Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki esnafları ziyaretinde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye, çiftçiye kadar tüm kesimler için açıklanan paketlerle ülke genelinde toplam 500 milyar lira vatandaşa maddi destek verildiğini, Malatya’nın da bu desteklerden yararlandığını söyledi.

 

“ORMAN VE HAYVAN SEVGİLERİ SADECE BİR ALDATMADIR”

 

Çalık açıklamasında Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangına değinerek, devletin terörle mücadelede elde ettiği büyük başarılar sonucunda eylem yapma gücünü kaybeden eli kanlı terör örgütünün geçmişte olduğu gibi yine  namertçe ormanlar yaktığını söyledi. Öznur Çalık,

Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını PKK terör örgütüne mensup “Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Bizler ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ diye buyuran İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatüvesselam'ın ümmetiyle birlikte fidan dikmeye, çevreyi koruyarak ülkemizi yeşertmeye devam edeceğiz. Terör örgütünün gerçek yüzünü görmek istemeyenler, araya mesafe koymayanlar ve lanetlemeyenlerin orman ve hayvan sevgileri sadece bir aldatmadır.

dedi. 

 

“O ÇEVRECİ ÖRGÜTLER ŞİMDİ NEREDELER?”

 

Çalık, Gezi Parkında ağaç kesiliyor diyerek şehirleri talan etmeye kalkanlara destek veren sanatçı ve o çevreci örgütlerin PKK’nın yaktığı orman yangınlarına sessiz kalmalarını da en iyi milletin gördüğünü belirterek,

Terör örgütü ormanlarımızı, ciğerlerimizi, savunmasız o hayvanları yakıyor fakat o çevreci örgütler şimdi neredeler, sus pus oldular sesleri çıkmıyor?

ifadelerini kullandı. (Bülten)

# Öznur Çalık, hekimhan, kobİ, hatay, yangın, Ateşin Çocukları İnisiyatifi, pkk, Gezi Parkı

13 Eki 2020 - 17:40 Malatya- Siyaset

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