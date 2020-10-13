Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Eki 2020 - 17:06- Siyaset G: 13 Eki 2020 - 17:40

Cumhurbaşkanı'nı Karşılamaya Hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya geliyor. Malatya büyükşehir belediyesi öncülüğünde AK Parti Malatya milletvekillerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazır olduklarını vurguladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ekim’de Malatya’ya gelişi ile ilgili Malatya Büyükşehir BelediyesiAK Parti Malatya Milletvekilleri, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte İlçe Belediye Başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya verdiği önemi vurgulayarak, cumhurbaşkanını karşılamaya hazır olduklarının mesajının verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Cumhurbaşkanımızı Malatya’da karşılama noktasında hepimizin üzerine görev ve sorumluluklar düşüyor. Milletimizde bir heyecan yaratmamız lazım. Milletimize anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın gerek Malatya’ya gelişi ve uğurlanması süreci içerisinde alan etrafında biz gerekli tedbirleri alacağız ve gelen vatandaşlarımız orada yine mesafe kuralına uygun bir şekilde ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri almış olacaklar. Miting ne kadar kalabalık olursa, toplantımız ne kadar coşkulu olursa, ne kadar sevinçli olursa Cumhurbaşkanımız da o kadar mutlu olur.

ifadelerini kaydetti.

“TEK YUMRUK OLACAĞIZ”

Başkan Selahattin Gürkan, Büyükşehir olarak bütün teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olacaklarını ifade ederek,

Biz hep birlikte AK Parti’yiz. Ben söyledim yapılmadı şeklinde değil, bir eksiklik veya aksaklık varsa onun giderilmesi noktasında azim ve gayreti göstermemiz gerekir. İlçelerimizde Belediye Başkanlarımızla birlikte tüm teşkilatımız tek yumruk şeklinde yoğun bir çalışma içerisinde bütün hemşerilerimizi davet etme noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize inanıyorum.

dedi.

SADECE MALATYA’NIN HEMŞERİLİK BERATINI KABUL ETTİ

Başkan Gürkan,

Burada Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Elazığ ile birlikte Malatya kongresini bir yapalım dediğinde öncelikle Malatya kongresini yapalım demesi Malatya’ya verdiği önemin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız sadece Malatya’nın hemşerilik beratını kabul etmiştir. Dolayısıyla bizler Cumhurbaşkanımıza yakışır ve yaraşır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak hepimizin vebali ve görevidir. Bu şehre hizmet etmek istiyorsak ve bu şehrin hizmetlerden daha çok hizmet almasını istiyorsak üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Kimileri gölgesini saklıyor. Eğer bir vefa hareketi içerisindeysek, AK Parti hareketi içerisindeysek üzerimize düşen görev ve sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmeliyiz.  Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’mıza gelişinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

açıklamasında bulundu.  (Haber Merkezi)

# recep tayyip erdoğan, malatya, selahattin gürkan, cumhurbaşkanı, büyükşehir

13 Eki 2020 - 17:06 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Bakan Koca Malatya’yı Sordu mask
Bakan Koca Malatya’yı Sordu
“Çocuklarımıza Güvenirsek Elde Edemeyecekleri Başarı Yoktur” mask
“Çocuklarımıza Güvenirsek Elde Edemeyecekleri Başarı Yoktur”
Kızlarını Okula Göndermeyen Pişman Babalar mask
Kızlarını Okula Göndermeyen Pişman Babalar
Okullarda Hangi Önlemler Alınmalı? mask
Okullarda Hangi Önlemler Alınmalı?
“Ülkenin İyi Yöneticilere İhtiyacı Var” mask
“Ülkenin İyi Yöneticilere İhtiyacı Var”
Yatırımlar Artarak Devam Edecek mask
Yatırımlar Artarak Devam Edecek
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca Malatya’yı Sordu mask
Bakan Koca Malatya’yı Sordu
Film Gibi Dolandırıcılık! mask
Film Gibi Dolandırıcılık!
Başkan Başka Vekil Başka Konuştu mask
Başkan Başka Vekil Başka Konuştu
Kaptan Adem Temkinli Konuştu mask
Kaptan Adem Temkinli Konuştu
Erdoğan Malatya’ya Geliyor mask
Erdoğan Malatya’ya Geliyor
Malatya’nın Yüzde 20’sine Test Yapıldı mask
Malatya’nın Yüzde 20’sine Test Yapıldı

GALERİ

Doğadan Gelen Şifa Deposu ‘Alıç’ Hasadı Başladı mask
Doğadan Gelen Şifa Deposu ‘Alıç’ Hasadı Başladı
Battalgazi Meclisi Ekim Ayı Toplantıları mask
Battalgazi Meclisi Ekim Ayı Toplantıları
Samanlı, Esnafın Sorunlarını Dinledi mask
Samanlı, Esnafın Sorunlarını Dinledi
 Rotasyon Aşısı Tutmuş mask
 Rotasyon Aşısı Tutmuş
3.Kattan Düşen Genç mask
3.Kattan Düşen Genç
Malatya'da Trafik Kazası mask
Malatya'da Trafik Kazası
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL