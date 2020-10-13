Kurallara Uymayanlara Ceza

Jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor
Yeni tip korona virüsün yayılım hızını azaltma amacıyla Malatya’da jandarma ekipleri de yoğun bir mesai harcıyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tüm semt pazarlarının yanı sıra, düğün salonlarını aralıksız denetliyor. Denetlemelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Jandarma sorumluluk sahasında da denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguluyor. (İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.