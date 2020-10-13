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13 Eki 2020 - 11:58- Gündem G: 13 Eki 2020 - 12:07

Kurallara Uymayanlara Ceza

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
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 Jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor

Yeni tip korona virüsün yayılım hızını azaltma amacıyla Malatya’da jandarma ekipleri de yoğun bir mesai harcıyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tüm semt pazarlarının yanı sıra, düğün salonlarını aralıksız denetliyor. Denetlemelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Jandarma sorumluluk sahasında da denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguluyor. (İHA)

# ceza, jandarma, malatya, İl jandarma komutanlığı, covid-19

13 Eki 2020 - 11:58 Malatya- Gündem

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