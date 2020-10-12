Ankara Şehitleri Unutulmadı!

Patlamanın gerçekleştiği 10.04'de hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu yapılmasının ardından onlarca beyaz balon havaya bırakıldı.

İŞİD terör örgütü tarafından 10 Ekim 2015'de Ankara'da patlatılan canlı bombada hayatlarını kaybedenler anısına Malatya'da anma etkinliği düzenlendi. Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesinde bulunan Barış Parkı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine birçok siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, katliamda hayatlarını kaybeden Malatyalıların aileleri ile ve vatandaşlar katıldı.

“103 CANIMIZI KAYBETTİK”

Katliamda hayatını kaybeden BTS Malatya eski şube başkanlarından Kasım Otur’un eşi Songül Otur, hayatını kaybedenlerin aileleri adına bir konuşma yaptı. Otur,

Katliamda 103 canımızı kaybettik, yüzlerce canımız yaralandı, onlarca insanda hayatları boyunca silinmeyecek izlerle yaşamlarına döndü. Şimdi bizler, ufuktan gülümseyerek bakan Gözde Aslan, Gülbahar Aydeniz, Sezen Vurmaz'ı, insan olmanın çığlığını atan Canberk Bakış, Mehmet Hayta, Eren Akın, Onur Tan, Umut Tan, Mehmet Ali Kılıç’ı, her gün yolunu beklediğim, sevdiğim Kasım Otur'u buradan selamlıyorum. Onları asla unutmayacağız.

dedi.

“ACIMIZ DİNMEDİ”

Anma etkinliğini tertip eden KESK adına bir açıklama yapan ve katliamda Ankara'da yaralanan BTS Malatya Şube Başkanı Hasan Akdemir şöyle konuştu:

İŞİD terör örgütü tarafından patlatılan 2 canlı bomba ile 103 canımız orada bıraktık, 500'e yakın yaralanan arkadaşlarımız hayatlarını bu acıyla devam ettiriyorlar. Üzerinden 5 yıl 60 ay, bin 825 gün geçmesine rağmen, bu acı ve bu sızı içimizde hiç dinmedi. Bu acının ve sızının hafiflemesi için bu ülkede olmayan adaletin var olmasını istiyoruz.

“HUKUKİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ”

Ailelerin katliamla ilgili hukuki süreci takip ettiğini fakat yeteri kadar bir ilerleme kaydedilmediğine vurgu yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,

O kara günün beşinci yılında yine anıtın önünde aileler ile birlikte bir anma programı düzenliyoruz. Ogün Ankara'ya giden CHP gençlik kollarından 7 arkadaşımız vardı. Onlar bizimle birlikte çalışan pırıl pırıl çocuklardı. Burada aileleri var. Hem ülkesini, hem milletini seven, cumhuriyetin, Atatürk'ün değerlerine bağlı gençlik kollarından mücadele arkadaşlarımızdı. Onlara karşı olan özlemimiz, sevgimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu anma etkinliklerini onları unutmamak, unutturmamak için gerçekleştiriyoruz. Hukuki süreci ailelerde takip ediyor. Bugüne kadar yeterli bir aşama kaydedilmedi. Hukuki süreci takip edeceğiz. Sorumlularının tümünün cezalandırılması noktasında bir çaba içerisinde olacağız.

ifadelerine yer verdi.