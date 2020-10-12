Erdoğan Malatya’ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim günü Malatya’ya gelecek. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim pazar günü Malatya’ya gelecekler ve il kongremize katılacaklar” şeklinde konuştu. Koca, Erdoğan’ın Malatya programının henüz netleşmediğini de belirtti.
Öte yandan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya geliyor.
ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son 8 Eylül 2019’da Malatya’ya gelmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.