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12 Eki 2020 - 12:22- Gündem G: 12 Eki 2020 - 12:28

Erdoğan Malatya’ya Geliyor

Koca’dan BUSABAH’a açıklama

Mutlu Sarıgül
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim günü Malatya’ya gelecek. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim pazar günü Malatya’ya gelecekler ve il kongremize katılacaklar” şeklinde konuştu. Koca, Erdoğan’ın Malatya programının henüz netleşmediğini de belirtti.  

Öte yandan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya geliyor.

ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son 8 Eylül 2019’da Malatya’ya gelmişti.

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12 Eki 2020 - 12:22 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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