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12 Eki 2020 - 12:14- Siyaset G: 12 Eki 2020 - 12:22

Başkan Başka Vekil Başka Konuştu

Ayıp Köprüsüne Kahtalı’dan Açıklama

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçite yapılan ‘S’ şeklindeki köprü hem trafiği sıkıntıya sokuyor hem de bazı kesimlerinde iki araç yan yana geçemiyor. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, Hekimhan Belediye Bakanı Turan Karadağ’ın

Bu köprüyü yapan mühendis olamaz.

şeklinde ifade ettiği o ilginç köprü hakkında BUSABAH gazetesine açıklamalarda bulundu. Vatandaşı isyan ettiren köprü hakkında konuşan Milletvekili Kahtalı,

Daha önce hemzemin geçitte birçok ölümlü kazanın yaşandığına dikkat çekerek, yolun artık daha güvenli hale geldiğini dile getirdi. Ancak bölge halkının ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’ın ifadesine göre, bu köprü ulaşımı rahatlatmıyor; virajları ve dar oluşuyla trafiği daha da sıkıntıya sokuyor.
Bölgedeki kazaları azaltmak amacıyla yapılan S şeklindeki köprü; Kâhtalı’nın ifade ettiği gibi yolu güvenli hale değil daha da güvensiz hale getiriyor.

“HALKIMIZA KAZASIZ BELASIZ YOLCULUKLAR DİLİYORUZ”

AK Parti olarak yol ve ulaşım noktasında önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Kahtalı,

Hekimhan ilçemizde tren istasyonumuza yakın bir bölgede bulunan hemzemin geçitte daha önce birçok üzücü kaza yaşandı. Buraya acilen bir üst geçit yapılması noktasında milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sayın bakanımıza konuyu ilettik. Bu noktada bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığımız girişimler neticesinde TCDD tarafından çıkılan ihale sonucu burası hızla yapılarak bölge halkımızın hizmetine girdi. Halkımıza kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

dedi.

HEKİMHANLARIN KÖPRÜ İSYANI

Hekimhanlı vatandaşlar, virajlı köprünün kazalara davetiye çıkardığını ve iki aracın dahi yan yana geçemediği sorunlu köprüye ateş püskürüyor. Malatya-Çetinkaya tren hattında bulunan Hekimhan ilçesindeki Turgut Özal Mahallesinde bulunan hemzemin geçide Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından üst geçit yaptırıldı. TCDD 5.Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılının Ocak ayında ihaleye çıkarılan ve 6 milyon 287 bin TL bedel ile 12 Mart 2019’da yer teslimi yapılan karayolu üst geçidinin yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı.

BAŞKAN KARADAĞ BÖYLE DEMİŞTİ

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ,

 Mühendis olan değil, olmayan bir insanın bile yapamayacağı bir köprü. Olacak bir iş değil. Orası direk düz çıkacak bir yoldu.

ifadelerini kullanmıştı.

# malatya, hekimhan, turan karadağ, hakan kahtalı, turgut Özal mahallesi

12 Eki 2020 - 12:14 Malatya- Siyaset

Muhabir Sinem Hatun Davut

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