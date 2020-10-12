Pazar Esnafını Da Korona Vurdu

Pandemi nedeniyle işlerin düşüşünden şikâyet eden Pazar esnafı zorlu günler yaşıyor. Pazar esnafı pandemi sürecinin bir an önce sona ermesini temenni ediyor.

Yıllardır pazarda hayvansal gıdalı besin satan Eyüp Bey, pazardaki son durumun eskisi kadar iyi olmadığını ifade ederek, pazardan bir kaçışın söz konusu olduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında Eyüp Bey:

Vatandaşın Covid-19 sürecinde yoğun olarak kullandığı talep ettiği meyve ve sebzelerde artış söz konusu, baharatçılarda baharat satışına yönelim söz konusu değil. Benim yıllardır kurduğum potansiyeldeki müşterilerim hariç herhangi bir satış yapamamaktayım, pazarlar da sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmakta.

dedi.

Pazarda bir kadının varlığının her açıdan bir güç olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Hediye Narinç, pazardaki yoğunluğun bir hafta içerisinde başladığını belirterek, köylerdeki insanların yeni geldiğini ve 1 haftaya içinde pazardaki durumun iyileşeceğini umduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle vatandaşın pazarlara karşı soğuduğunu belirten Narinç, vatandaşın vitamin içeriği daha fazla olan meyve ve sebzelere yöneliminin daha fazla olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarının çiğnendiğine değindi. Hediye Narinç, konuşmasının sonunda

Bizler bu süreci dışarda çalışarak ve hijyen kurallarına, temizliğe, maske kullanımına dikkat ederek geçirdik, vatandaşlarımız maske kullanımına ve hijyene dikkat etmelidir.

dedi.

VATANDAŞ DUYARSIZ!

Birkaç yıldır zaman geçirmek için pazarda satış yapan emekli laboratuvar teknisyeni Muhsin Gürbüz, pazar yoğun ama yaşanan Covid 19 vakalarından sonra halkın pazara olan bakış açısı azalmış durumda, vatandaşın rutinini bozmayarak alışılagelmiş sebzeleri tüketmeye devam ettiğini belirterek Vatandaşların virüs sürecine dikkat etmeyerek duyarsızlaşmaya devam ettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen esnaflarımız ise koronavirüs sürecinde pazardaki heyecanın yok olduğunu belirterek, insanların hijyen kurallarına dikkat etmediğini ve vatandaşların biraz daha bu duruma karşı duyarlı olmalarını istedi.

Esnaf Adnan Akkaya, diğer Pazar esnaflarının aksine halkın pandemi sürecinde her zamankinden daha duyarlı olduğunu belirterek, pazarlardaki doluluk oranının Covıd-19 nedeniyle yüzde seksen oranda azaldığını vurguladı.

Pazarcı Akkaya, konuşmasının sonunda tüm esnaf ve vatandaşlar gibi her şeyin eskiye dönmesini temenni ederek, halkın kendini daha çok garanti altına alabilmek için domates, biber, salatalık gibi rutinini bozmayacak sebzelere yöneldiğini söyledi.

Son olarak Akkaya;

Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği sürece herhangi bir aksaklığın olacağını düşünmüyorum.

dedi.