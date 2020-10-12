Tkdk Desteğiyle 3 Bin İstihdam

Milletvekili Çalık, Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle kurulan ve Doğu Anadolu bölgesinde tek olan şoklanmış ve dondurulmuş meyve işleyip iç ve dış pazara sunan Sameks fabrikasını ziyaret etti.

İŞ ARAYANLARA DA “AŞ” OLDU

Ziyarette konuşan Çalık, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiğini ve böylede kentte onlarca girişimciye iş, iş arayanlara da aş olduğunu kaydetti.

HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

Öznur Çalık, yaklaşık 9 yılda 426 girişimciye 150 milyon lira hibe desteği sağlayan TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünün, bu sayede girişimcilerin 300 milyon lira yatırım gerçekleştirmesine olanak sağladığını belirterek,

Sağladığı desteklerle bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük eden TKDK, aynı zamanda işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açıyor. TKDK ilimizde büyük bölümü kırsalda yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına destek vererek, insanların doğdukları yerde doymasına ve devletin de istihdam politikasına ciddi katkı sunuyor.

dedi. Çalık, IPARD-II 9’uncu başvuru çağrı kapsamında Malatya’da yaklaşık yatırım tutarı 140 milyon lira olan 96 adet projenin başvurusunun yapıldığını ve incelemelerinin sürdüğünü ifade ederek, önümüzdeki günlerde uygun bulunan ve onaylanan projelerle kentte istihdamın daha da artmış olacağını sözlerine ekledi.

30 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise, TKDK’nında destekleriyle Sameks Organik Tarım Ürünleri şirketinin kentte yaklaşık 30 milyonluk bir yatırımla meyve-sebzelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik bir fabrikayı hayata geçirdiğini, bölgede kendi alanında tek olan fabrikanın soğuk hava deposunun saatte 5 ton dondurma kapasitesine sahip olduğunu ve ürünlerini ağırlıklı ihraç ettiğini söyledi. Sameks firması yetkililerinden Şahin Memur ise, Milletvekili Öznur Çalık’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tesisi 13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurduklarını ve bunun 6 bin metrekarelik kısmını donmuş ürünlere ayırdıklarını ifade etti. (Bülten)